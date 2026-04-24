HENSOLDT - Aktie mit schwachem Handelstag - 24.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HENSOLDT Aktionäre einen Verlust von -10,87 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,28 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,23 % 1 Monat +4,01 % 3 Monate -10,87 % 1 Jahr +25,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 24.04.2026, 09:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Perspektiven von HENSOLDT. Diskutiert werden starkes Umsatzwachstum (Ziel ca. 6 Mrd. EUR bis 2030), KI-gestützte Radarsysteme, Leerverkäufer-Einfluss und Verträge zur Drohnenabwehr/Bundespolizei. Kurzfristig wird eine Unterstützung um 120 EUR genannt; auch Vergleiche zu Rheinmetall sowie Patriot-Alternativen tauchen auf.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,83 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.