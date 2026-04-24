Euro stabilisiert sich nach Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach Kursverlusten im Verlauf der Handelswoche stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1680 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag.

Zuvor war der Euro drei Handelstage in Folge gefallen und hat in dieser Zeit etwa einen Cent an Wert verloren. Die Verunsicherung von Anlegern über mögliche Folgen der Sperrung der Straße von Hormus trübte generell die Stimmung an den Finanzmärkten, was auch den Euro unter Druck setzte.