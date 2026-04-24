Devisen
Euro stabilisiert sich nach Kursverlusten
- Euro stabilisiert bei 1,1680 US-Dollar am Morgen
- Drei Tage gefallen, Verlust rund ein Cent insgesamt
- Sperrung der Straße von Hormus trübt Marktstimmung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach Kursverlusten im Verlauf der Handelswoche stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1680 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag.
Zuvor war der Euro drei Handelstage in Folge gefallen und hat in dieser Zeit etwa einen Cent an Wert verloren. Die Verunsicherung von Anlegern über mögliche Folgen der Sperrung der Straße von Hormus trübte generell die Stimmung an den Finanzmärkten, was auch den Euro unter Druck setzte.
Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten aus Deutschland für Impulse sorgen. Auf dem Programm steht das Ifo-Geschäftsklima für die größte Volkswirtschaft der Eurozone im April. Allerdings dürfte es nach dem starken Rückgang der Ifo-Geschäftserwartungen im Vormonat vermutlich nur wenig Bewegung geben, heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.
Wenig verändert zeigte sich am Morgen auch der japanische Yen. Ein unerwartet starker Anstieg der Inflation sorgte nur kurzzeitig für etwas Bewegung. Angetrieben wurde die Teuerung unter anderem dadurch, dass die Preise für Benzin deutlich schwächer gesunken waren als noch im Februar./jkr/jha/
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EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich