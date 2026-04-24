JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 279 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Technologie- und Rüstungskonzerns sei stärker als erwartet verlaufen, vor allem der Bereich Ersatzteile, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Sie verwies jedoch auf Risiken bei den Auftragstrends, deren Einflüsse sie nun von 2026 auf 2027 verlagert habe. Die Analystin hob ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 daher leicht an, und ließ ihre Prognosen ab 2027 weitgehend unverändert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 271EUR auf Tradegate (24. April 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 279
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 279
Währung: EUR
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