JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 279 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Technologie- und Rüstungskonzerns sei stärker als erwartet verlaufen, vor allem der Bereich Ersatzteile, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Sie verwies jedoch auf Risiken bei den Auftragstrends, deren Einflüsse sie nun von 2026 auf 2027 verlagert habe. Die Analystin hob ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 daher leicht an, und ließ ihre Prognosen ab 2027 weitgehend unverändert./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 271EUR auf Tradegate (24. April 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 279

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

