JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate des Lkw- und Nutzfahrzeugherstellers besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall am Freitag in seiner Schnelleinschätzung. Den Ausblick nannte er "okay"./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 29,79EUR auf Tradegate (24. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.