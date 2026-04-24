🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    Besonders beachtet!

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATOSS Software Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die ATOSS Software Aktie, bisher, um +8,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ATOSS Software Aktie.

    Besonders beachtet! - ATOSS Software Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.04.2026
    Foto: ATOSS Software AG

    ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

    ATOSS Software Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.04.2026

    Die ATOSS Software Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,76 % auf 86,25 zulegen. Das sind +6,95  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ATOSS Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,25, mit einem Plus von +8,76 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.456,59€
    Basispreis
    2,23
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.899,69€
    Basispreis
    2,50
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei ATOSS Software konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -22,20 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,14 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ATOSS Software eine negative Entwicklung von -30,65 % erlebt.

    Während ATOSS Software heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,60 %. Damit gehört ATOSS Software heute zu den auffälligeren Werten.

    ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,30 %
    1 Monat +15,14 %
    3 Monate -22,20 %
    1 Jahr -41,53 %
    Stand: 24.04.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur ATOSS Software Aktie

    Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR € wert.

    Atoss Software machen etwas Boden gut


    Angehobene Margenziele beflügeln am Freitag die tags zuvor noch sehr schwachen Papiere von Atoss Software . Auf Tradegate sprangen sie im vorbörslichen Handel um gut 8 Prozent auf 85,50 Euro hoch im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Die Prognose …

    SAP und Siemens Energy dürften Dax stützen


    Bei weiter hohen Ölpreisen dürften die Anleger vor dem Wochenende auf der Hut bleiben. Stützen sollten den Dax SAP und Siemens Energy nach gut aufgenommenen Quartalszahlen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex …

    JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty lobte am Freitag die starken Ergebnisse und das angehobene Ziel für die …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. SAP notiert im Plus, mit +6,28 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +3,12 %.

    ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ATOSS Software

    +7,44 %
    +11,63 %
    +13,50 %
    -21,44 %
    -40,65 %
    -6,71 %
    -8,51 %
    +346,88 %
    +846,67 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440
    ATOSS Software direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ATOSS Software Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.04.2026 Am 24.04.2026 ist die ATOSS Software Aktie, bisher, um +8,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ATOSS Software Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     