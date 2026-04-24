ATOSS Software Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.04.2026

Die ATOSS Software Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,76 % auf 86,25€ zulegen. Das sind +6,95 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ATOSS Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,25€, mit einem Plus von +8,76 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei ATOSS Software konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -22,20 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,14 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ATOSS Software eine negative Entwicklung von -30,65 % erlebt.

Während ATOSS Software heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,60 %. Damit gehört ATOSS Software heute zu den auffälligeren Werten.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,30 % 1 Monat +15,14 % 3 Monate -22,20 % 1 Jahr -41,53 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 24.04.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR € wert.

Angehobene Margenziele beflügeln am Freitag die tags zuvor noch sehr schwachen Papiere von Atoss Software . Auf Tradegate sprangen sie im vorbörslichen Handel um gut 8 Prozent auf 85,50 Euro hoch im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Die Prognose …

Bei weiter hohen Ölpreisen dürften die Anleger vor dem Wochenende auf der Hut bleiben. Stützen sollten den Dax SAP und Siemens Energy nach gut aufgenommenen Quartalszahlen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty lobte am Freitag die starken Ergebnisse und das angehobene Ziel für die …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. SAP notiert im Plus, mit +6,28 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +3,12 %.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.