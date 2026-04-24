Vonovia-Bonus-Zertifikat mit 26%-Chance und 29% Sicherheitspuffer

Da der deutsche Markt für Wohnimmobilien auch in Zukunft herausfordernd bleiben wird, klaffen die Einschätzungen der Experten mit unterschiedlichen Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlungen über die zukünftige Wertentwicklung der Vonovia-Aktie weit auseinander.

Anlage-Idee: Für risikobereite Anleger, die nun eine Investition in die als „unterbewertet“ eingestufte Vonovia-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnte als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die Vonovia-Aktie interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen wegen der hohen Sicherheitspuffer auch bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Vonovia-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Vonovia-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 16,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 16. September 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 28 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DN0MEP4) auf die Vonovia-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 28 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. September 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 16,50 Euro. Beim Vonovia-Aktienkurs von 23,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 22,20 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 22,20 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2026 einen Bruttoertrag von 26,13 Prozent (gleich 18 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,57 Prozent auf 16,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Vonovia-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 16,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Vonovia-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 22,20 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Anlageprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.