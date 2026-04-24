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    Macron

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    Kampfjet-Projekt FCAS nicht gescheitert

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Frankreich ringen um FCAS Umsetzung
    • Macron betont Gespräch mit Merz und ministerielle Arbeit
    • Beteiligte Firmen uneins Mediatoren scheiterten
    Macron - Kampfjet-Projekt FCAS nicht gescheitert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich ringen weiter um die Umsetzung des milliardenschweren Luftkampfprojekts FCAS. Auf die Frage, ob das gemeinsame Vorhaben gescheitert sei, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Nikosia: "Nein, überhaupt nicht." Er habe ein gutes Gespräch dazu mit Bundeskanzler Friedrich Merz gehabt.

    Man habe die Verteidigungsministerien beauftragt, in den kommenden Wochen an verschiedenen Achsen und unterschiedlichen Themen zu arbeiten. Dabei gehe es nicht nur um das Kampfjet-Projekt. Macron betonte: "Europa hat Einigkeit, mehr Unabhängigkeit und mehr Souveränität nie so sehr gebraucht wie jetzt."

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    FCAS steht für "Future Combat Air System" und wäre bei einer Realisierung das größte und teuerste europäische Rüstungsprojekt. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und ist insofern mehr als ein Kampfflugzeug. Der Plan ist, dass es den von der Bundeswehr genutzten Eurofighter und auch die französische Rafale ab 2040 ablöst.

    Die beteiligten Unternehmen Dassault (Frankreich), Airbus Deutschland und Indra (Spanien) sind sich über den Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeugs bisher nicht einig geworden. Die Gespräche zweier Vermittler haben zuletzt kein einvernehmliches Ergebnis gebracht. Für die europäische Rüstungszusammenarbeit und das deutsch-französische Verhältnis wäre ein Scheitern ein herber Rückschlag./evs/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 163,1 auf Tradegate (24. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 129,43 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +16,21 %/+38,23 % bedeutet.




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