Ihre wichtigsten Termine
Feiertag: Börse in den USA geöffnet sowie Q-Zahlen von Linde und ExxonMobil!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Schottland: Natwest, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen
USA: KfZ-Absatz
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Geldmenge M4
15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM-Index 4/26
Hinweis
Börsen geschlossen in: Österreich, Belgien, Schweiz, China, Dänemark, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Singapur Feiertag
USA: Börse geöffnet
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 01.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 13:15 GBR BoE's Pill speech 13:15 GBR BoE's Pill speech 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Manufacturing Employment Index
Webinare
|Zeit
|Thema
|03.05. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|04.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|04.05. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|04.05. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|04.05. 16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
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