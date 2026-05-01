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    Ihre wichtigsten Termine

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    Feiertag: Börse in den USA geöffnet sowie Q-Zahlen von Linde und ExxonMobil!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Feiertag: Börse in den USA geöffnet sowie Q-Zahlen von Linde und ExxonMobil!
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Schottland: Natwest, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen
    USA: KfZ-Absatz

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    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26
    10:30 Uhr, Großbritannien: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26
    10:30 Uhr, Großbritannien: Geldmenge M4
    15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM-Index 4/26

    Hinweis

    Börsen geschlossen in: Österreich, Belgien, Schweiz, China, Dänemark, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Singapur Feiertag

    USA: Börse geöffnet


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 01.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    13:15GroßbritannienGBRBoE's Pill speech
    13:15GroßbritannienGBRBoE's Pill speech
    15:30KanadaCANS&P Global Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Manufacturing Employment Index
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    Webinare

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    04.05. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
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    04.05. 16:00 WebinarWH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
    alle Webinare anzeigen »

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