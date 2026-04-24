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    Lkw-Bauer Volvo hebt Prognose für europäischen Markt an - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Q1 operativ mehr Gewinn trotz weniger Auslieferung
    • Auftragseingang 14% und Europa Prognose 310000
    • Operatives Ergebnis -8% auf 12,2 Mrd Kronen
    Lkw-Bauer Volvo hebt Prognose für europäischen Markt an - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Trotz gesunkener Auslieferungen hat der Lkw-Bauer Volvo im ersten Quartal im Tagesgeschäft mehr verdient als erwartet. Dank eines um 14 Prozent gestiegenen Auftragseingangs zum Jahresauftakt zeigt sich der Konzern zudem für das laufende Jahr optimistischer. Das Management rechnet nun mit einem Marktvolumen für schwere Lkw in Europa von 310.000 Fahrzeugen und damit 5.000 mehr als bisher, wie der Rivale etwa von Daimler Truck am Freitag in Stockholm mitteilte. Zudem hob Volvo seine Markterwartungen für Indien und Brasilien an und verwies auf Wachstum im globalen Bau-Sektor. Bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an. Kurz nach Handelsbeginn legte die Volvo-Aktie zuletzt um rund zwei Prozent zu.

    Jefferies-Analyst Michael Aspinall nannte den Ausblick "okay". Bereits im Januar hatte Volvo seine Markterwartung für schwere Lkw in Europa angehoben, nachdem sich für den Konkurrenten der VW-Nutzfahrzeugholding Traton zum Jahresende erste Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt hatte.

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    Im ersten Quartal sank das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis im Jahresvergleich um acht Prozent auf rund 12,2 Milliarden schwedische Kronen (rund 1,1 Mrd Euro). Analysten hatten hier weniger erwartet, beim Umsatz aber mehr. Dieser ging um neun Prozent auf 110,8 Milliarden Kronen zurück. Die um Sonderposten bereinigte Marge lag mit 11,0 Prozent moderat über dem Vorjahreswerte von 10,9 Prozent. Unter dem Strich fiel der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 16 Prozent auf 8,3 Milliarden Kronen./err/lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 29,65 auf Tradegate (24. April 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,84 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +12,06 %/+51,34 % bedeutet.




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