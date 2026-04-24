UBS stuft SAP SE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Michael Briest am Freitag nach den Quartalszahlen. Er rechnet insbesondere mit Erleichterung über den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) sowie die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:01 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,51 % und einem Kurs von 149,9EUR auf Tradegate (24. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
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