UBS stuft SAP SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Michael Briest am Freitag nach den Quartalszahlen. Er rechnet insbesondere mit Erleichterung über den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) sowie die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,51 % und einem Kurs von 149,9EUR auf Tradegate (24. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,00 € , was eine Steigerung von +36,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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