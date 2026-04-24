Jefferies belässt Atoss Software nach Zahlen auf 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,44 % und einem Kurs von 85,20 auf Tradegate (24. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +11,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,50 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +30,80 %/+86,68 % bedeutet.