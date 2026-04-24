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    Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

    Für Sie zusammengefasst
    • Støre kündigt Social Media Verbot für unter 16
    • Entwurf bis Jahresende, Altersgrenze zum 1 Januar
    • Debatte in Europa, Australien Vorreiter beim Schutz
    Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige
    Foto: Souvik Banerjee - unsplash

    OSLO (dpa-AFX) - Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren angekündigt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll bis Jahresende im Parlament eingebracht werden, sagte Støre der Nachrichtenagentur NTB. Er habe seit seinem ersten Tag als Ministerpräsident darüber nachgedacht. "Jetzt kommt das Gesetz", sagte Støre.

    Die gesetzliche Altersgrenze für die Nutzung der sozialen Medien soll auf den 1. Januar des Jahres festgelegt werden, in dem die Jugendlichen ihren 16. Geburtstag feiern. In der Praxis dürften Jugendliche dann erst ab der zehnten Klasse Medien wie Instagram, TikTok und Snapchat nutzen, wie NTB berichtet. Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sei "eine der wichtigsten Prioritäten im Regierungsplan für Norwegen", sagte Støre.

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    Mittlerweile wird in mehreren europäischen Ländern über ähnliche Gesetzesvorhaben diskutiert. Auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob der Zugang zu sozialen Medien für Kinder eingeschränkt werden sollte. Vorreiter ist Australien, dort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren seit Mitte Dezember auf vielen großen Plattformen keine eigenen Konten mehr haben./mj/DP/jha

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