Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Bank of America, Eli Lilly, Stabilus und Palantir
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Q2-Zahlen
10:00 Uhr, Italien: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank
15:30 Uhr, USA: Eli Lilly, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Bank of America, Hauptversammlung
22:00 Uhr, Schweiz: Transocean, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Palantir, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
09:15 Uhr, Spanien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:45 Uhr, Italien: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:50 Uhr, Frankreich: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Eurozone: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Eurozone: Sentix-Investorenvertrauen 5/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 3/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 04.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 09:15 ESP HCOB Manufacturing PMI 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 13:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 16:00 USA Factory Orders (MoM) 18:50 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 19:05 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 20:00 USA Loan Officer Survey
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
|05.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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