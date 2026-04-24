GOLDMAN SACHS stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 93 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Turnaround der Schweizer nehme Form an, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Er hob vor allem die Dynamik im Bereich Heimtiernahrung und Kaffee hervor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 87,40EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 93

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 CHF , was eine Steigerung von +18,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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