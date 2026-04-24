GOLDMAN SACHS stuft Nestle auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 93 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Turnaround der Schweizer nehme Form an, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Er hob vor allem die Dynamik im Bereich Heimtiernahrung und Kaffee hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 87,40EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 93
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 93
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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