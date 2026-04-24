Börsenstart Europa - 24.04. - TecDAX stark +1,33 %

Der MDAX steht bei 30.532,51 PKT und verliert bisher -0,60 %. Top-Werte: AIXTRON +3,34 %, K+S +2,39 %, FUCHS Pref +1,71 % Flop-Werte: Schaeffler -5,92 %, flatexDEGIRO -4,27 %, Redcare Pharmacy -3,92 %

Der DAX steht bei 24.159,76 PKT und gewinnt bisher +0,32 %. Top-Werte: Zalando +1,90 %, SAP +1,32 %, Infineon Technologies +1,10 % Flop-Werte: E.ON -3,50 %, MTU Aero Engines -3,41 %, Airbus -2,54 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 3.674,69 PKT und gewinnt bisher +1,33 %.

Top-Werte: ATOSS Software +7,25 %, SMA Solar Technology +6,85 %, AIXTRON +3,34 %

Flop-Werte: Evotec -3,71 %, HENSOLDT -3,08 %, Siemens Healthineers -1,70 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.875,96 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: Air Liquide +1,37 %, TotalEnergies +1,37 %, SAP +1,32 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -3,99 %, Airbus -2,54 %, Rheinmetall -2,03 %

Der ATX steht bei 5.763,99 PKT und verliert bisher -1,00 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,14 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,78 %, OMV +0,77 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -5,74 %, BAWAG Group -3,48 %, voestalpine -2,19 %

Der SMI bewegt sich bei 13.179,93 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Swisscom +1,56 %, Nestle +1,13 %, Kuehne + Nagel International +0,88 %

Flop-Werte: Sika -1,95 %, Lonza Group -1,70 %, Novartis -1,43 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.165,53 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,74 %, Bureau Veritas +1,52 %, TotalEnergies +1,37 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -3,99 %, Renault -3,35 %, Airbus -2,54 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.104,43 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: Telia Company +3,55 %, Volvo Registered (B) +1,49 %, Tele2 (B) +0,91 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,42 %, SSAB Registered (A) -1,58 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,06 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.595,00 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,17 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,01 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,39 %

Flop-Werte: Public Power -5,80 %, Viohalco -0,85 %, Coca-Cola HBC -0,31 %