Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 24.04. - TecDAX stark +1,33 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.159,76 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: Zalando +1,90 %, SAP +1,32 %, Infineon Technologies +1,10 %
Flop-Werte: E.ON -3,50 %, MTU Aero Engines -3,41 %, Airbus -2,54 %
Der MDAX steht bei 30.532,51 PKT und verliert bisher -0,60 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,34 %, K+S +2,39 %, FUCHS Pref +1,71 %
Flop-Werte: Schaeffler -5,92 %, flatexDEGIRO -4,27 %, Redcare Pharmacy -3,92 %
Der TecDAX steht bei 3.674,69 PKT und gewinnt bisher +1,33 %.
Top-Werte: ATOSS Software +7,25 %, SMA Solar Technology +6,85 %, AIXTRON +3,34 %
Flop-Werte: Evotec -3,71 %, HENSOLDT -3,08 %, Siemens Healthineers -1,70 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.875,96 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: Air Liquide +1,37 %, TotalEnergies +1,37 %, SAP +1,32 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -3,99 %, Airbus -2,54 %, Rheinmetall -2,03 %
Der ATX steht bei 5.763,99 PKT und verliert bisher -1,00 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,14 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,78 %, OMV +0,77 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -5,74 %, BAWAG Group -3,48 %, voestalpine -2,19 %
Der SMI bewegt sich bei 13.179,93 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Swisscom +1,56 %, Nestle +1,13 %, Kuehne + Nagel International +0,88 %
Flop-Werte: Sika -1,95 %, Lonza Group -1,70 %, Novartis -1,43 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.165,53 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +2,74 %, Bureau Veritas +1,52 %, TotalEnergies +1,37 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -3,99 %, Renault -3,35 %, Airbus -2,54 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.104,43 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: Telia Company +3,55 %, Volvo Registered (B) +1,49 %, Tele2 (B) +0,91 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,42 %, SSAB Registered (A) -1,58 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,06 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.595,00 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,17 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,01 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,39 %
Flop-Werte: Public Power -5,80 %, Viohalco -0,85 %, Coca-Cola HBC -0,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.