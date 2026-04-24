Lebensmittel-Aktien billig, Psychedelika heiß – wo Anleger aufpassen sollten

Bei klassischen Lebensmittelkonzernen war die Kursentwicklung in den vergangenen drei Jahren schwach. Kraft Heinz verlor mehr als 40 Prozent, General Mills, Campbell’s und Conagra Brands jeweils rund 60 Prozent. Durch die Kursverluste stiegen die Dividendenrenditen vieler dieser Aktien auf sieben bis neun Prozent, so das Finanzblatt Barron's.

An der Börse zeigen sich derzeit zwei extreme Entwicklungen. Auf der einen Seite stehen schwer gefallene US-Lebensmittelaktien mit auffallend hohen Dividendenrenditen. Auf der anderen Seite ziehen Psychedelika-Aktien kräftig an, obwohl viele Unternehmen noch kaum Umsätze erzielen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Trügerische Attraktivität

Die Unternehmen kämpfen mit Kosteninflation, vorsichtigen Verbrauchern, wachsender Konkurrenz kleiner Marken und dem Preisdruck großer Handelsketten. Zusätzlich könnte der Boom bei Medikamenten zur Gewichtsreduktion die Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken weiter dämpfen.

Die UBS rechnet damit, dass der Anteil der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten, die solche Präparate nutzen, von aktuell rund einem Prozent bis 2030 auf zehn Prozent steigen könnte. Studien deuteten darauf hin, dass Nutzer dieser Mittel im Schnitt rund 30 Prozent weniger essen und trinken. Entsprechend erwartet die Bank sinkende Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken.

Auch die Dividenden sind nicht bei allen Konzernen so sicher, wie es die hohen Renditen vermuten lassen. Eine Analyse der BofA stuft Conagra, Kraft Heinz, General Mills und Campbell’s bei der Dividendenstabilität kritisch ein. Entscheidend seien dabei unter anderem freie Mittelzuflüsse, Verschuldung und Bonitätsnoten.

Ganz anders sieht es derzeit bei Psychedelika-Aktien aus. AtaiBeckley verdreifachte sich binnen eines Jahres.

Compass Pathways und Definium Therapeutics stiegen ebenfalls in neue Kurs-Sphären auf. Zusammen kommen die drei Unternehmen auf einen Börsenwert von fast sechs Milliarden US-Dollar, obwohl nennenswerte Umsätze bislang fehlen.

Fazit

Bei Lebensmittelaktien können hohe Dividenden zur Falle werden. Bei Psychedelika-Aktien könnte der Markt den Hoffnungen bereits weit vorausgelaufen sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



