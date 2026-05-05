Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Pfizer, PayPal, American Express, Cummins, SAP & Biontech
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Norma, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: FMC, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q1-Zahlen
07:15 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Q1-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: SAP, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: DHL, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, Italien: Ferrari, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Pfizer, Q1-Zahlen
13:15 Uhr, USA: PayPal, Q1-Zahlen
14:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung
15:00 Uhr, USA: American Express, Hauptversammlung
22:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Jahreszahlen
22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: AMD, Q1-Zahlen
USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen
USA: Cummins, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 3/26
08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 4/26
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 3/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Index Dienste 4/26
16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 05.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 EUR EcoFin-Treffen 14:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA JOLTS Job Openings 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 17:40 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 18:30 USA Fed-Mitglied Barr spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Zeitwertverlust geschickt vermeiden
|18:30
|Webinar
|HSBC: In 30 Minuten zum passenden Hebelprodukt: Knock-outs vs. Optionsscheine – Auswahl & Timing
|06.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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