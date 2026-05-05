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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Updates von: Pfizer, PayPal, American Express, Cummins, SAP & Biontech

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Pfizer, PayPal, American Express, Cummins, SAP & Biontech
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Norma, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: FMC, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q1-Zahlen
    07:15 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Q1-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: SAP, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: DHL, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, Italien: Ferrari, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Pfizer, Q1-Zahlen
    13:15 Uhr, USA: PayPal, Q1-Zahlen
    14:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: American Express, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Jahreszahlen
    22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: AMD, Q1-Zahlen
    USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen
    USA: Cummins, Q1-Zahlen

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    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 3/26
    08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 3/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Index Dienste 4/26
    16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 3/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 05.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00Euro ZoneEUREcoFin-Treffen
    14:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    17:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    18:30USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:30 WebinarWH SelfInvest: Zeitwertverlust geschickt vermeiden
    18:30 WebinarHSBC: In 30 Minuten zum passenden Hebelprodukt: Knock-outs vs. Optionsscheine – Auswahl & Timing
    06.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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