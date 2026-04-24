HYTN Innovations kündigt Ausgliederung des BPC-157-Geschäfts an
HYTN stellt die Weichen für Wachstum: Das Peptidarzneimittel-Geschäft wird in die neue SpinCo ausgegliedert, um BPC‑157 fokussiert zu entwickeln und eigenständig zu finanzieren.
Foto: adobe.stock.com
- HYTN hat vom Board die Ausgliederung des internen Peptidarzneimittel‑Geschäfts (BPC‑157‑Programm) in ein neues Unternehmen (SpinCo) genehmigt; SpinCo soll parallel finanziert werden und eine Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) anstreben (vorbehaltlich Genehmigungen und Marktbedingungen).
- Zum zu übertragenden Geschäftsbereich gehören GMP‑konforme Vermögenswerte, Herstellungs‑ und Betriebssysteme, regulatorischer Rahmen, Dokumentation, klinische Unterstützungsprozesse und das zugehörige Know‑how.
- Ziel des Programms ist die präklinische Entwicklung eines subkutan injizierbaren BPC‑157‑Arzneimittelkandidaten für refraktäre Banderkrankungen; HYTN hat CTA‑ und SAP‑Rahmen gemäß Health Canada/EMA/FDA‑Prinzipien aufgebaut.
- HYTN hat einen kanadischen GMP‑zertifizierten Auftragshersteller für sterile BPC‑157‑Fertigung ausgewählt und eine zugelassene Medizintechnikplattform für dosiskontrollierte subkutane Verabreichung vorgesehen.
- Finanzierung: SpinCo plant eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.000.000 C$ durch Ausgabe von Einheiten (jeweils mit einer Stammaktie); Mittel sollen SAP/CTA‑Aktivitäten, Herstellung, Regulierung, Patientendatenerhebung, Teilzahlung an HYTN und Working Capital finanzieren.
- HYTN‑Aktionäre sollen im Rahmen der Ausgliederung SpinCo‑Aktien erhalten; HYTN kann zusätzlich SpinCo‑Aktien als Gegenleistung behalten. Erwartetes Management: CEO Fabian Monaco, Chief Science Officer Jason Broome, Board vorerst u. a. Elliot McKerr. Abschluss der Transaktion ist noch nicht sicher und von üblichen Genehmigungen abhängig.
Der Kurs von HYTN Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im
Minus.
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