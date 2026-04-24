Goldman belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 185 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Mit diesen Aktien dabei sein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 186,8 auf Tradegate (24. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +17,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 149,57 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -19,74 %/+7,01 % bedeutet.