Verkaufsempfehlung drückt MTU auf Tief seit einem Jahr

Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb der Analyst der Schweizer Bank, Ian Douglas-Pennant. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Verkaufsempfehlung der UBS haben die Aktien von MTU am Freitag im Dax mit gut 4,5 Prozent das größte Minus aufgewiesen. Bei 289,10 Euro wurden die Papiere des Triebwerkherstellers auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr gehandelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Bewertung der Aktien erscheine nur auf den ersten Blick günstig, so Douglas-Pennant. Denn berücksichtige man die erwähnte Normalisierung, sei die aktuelle Bewertung immer noch zu hoch. Mit seinem Kursziel von 275 Euro sieht der Experte trotz des jüngsten Kursrutsches weitere Rückschlagsgefahren.

MTU-Aktien hatten im Februar noch mehr als 400 Euro gekostet, kamen von ihrem Rekord im Zuge des Nahost-Kriegs aber inzwischen um fast 29 Prozent zurück./ag/ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 290,1 auf Tradegate (24. April 2026, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -12,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,95 %. Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,55 Mrd.. MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 390,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -5,24 %/+60,23 % bedeutet.



