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Deutsche Telekom-(Turbo)-Calls nach Kursrutsch mit Chancen
Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder von ihrem aktuellen Niveau bei 27,60 Euro auf 30 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Konnte man bis vor Kurzem – wie im Beitrag vom 13.4.26 geschildert – mit Short-Hebelprodukten auf die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) im Zuge des kräftigen Kurseinbruches auf bis zu 27,23 Euro (22.4.26) satte Gewinne erzielen, so könnte nun wieder eine Gegenbewegung nach oben eintreten.
Der mögliche Zusammenschluss mit der T-Mobile US-Tochter wird von Experten positiv aufgenommen. Zuletzt bekräftigte die Mehrheit der Analysten mit Kurszielen von bis zu 42 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die T-Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder von ihrem aktuellen Niveau bei 27,60 Euro auf 30 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Call-Optionsschein mit Strike bei 28 Euro
Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 28 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 1, ISIN: DE000PJ3VH98, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 27,60 Euro mit 1,83 – 1,85 Euro gehandelt.
Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 30 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,05 Euro (+65 Prozent) steigern.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,294 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,294 Euro, BV 1, ISIN: DE000MJ143M9, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 27,60 Euro mit 2,42 – 2,44 Euro gehandelt.
Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 30 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,70 Euro (+93 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,055 Euro
Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,055 Euro, BV 1, ISIN: DE000UM7M3W4, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 27,60 Euro mit 3,59 - 3,60 Euro taxiert.
Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,94 Euro (+65 Prozent) steigern.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.