Deutsche Telekom-(Turbo)-Calls nach Kursrutsch mit Chancen

Der mögliche Zusammenschluss mit der T-Mobile US-Tochter wird von Experten positiv aufgenommen. Zuletzt bekräftigte die Mehrheit der Analysten mit Kurszielen von bis zu 42 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die T-Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder von ihrem aktuellen Niveau bei 27,60 Euro auf 30 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Konnte man bis vor Kurzem – wie im Beitrag vom 13.4.26 geschildert – mit Short-Hebelprodukten auf die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) im Zuge des kräftigen Kurseinbruches auf bis zu 27,23 Euro (22.4.26) satte Gewinne erzielen, so könnte nun wieder eine Gegenbewegung nach oben eintreten.

Call-Optionsschein mit Strike bei 28 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 28 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 1, ISIN: DE000PJ3VH98, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 27,60 Euro mit 1,83 – 1,85 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 30 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,05 Euro (+65 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,294 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,294 Euro, BV 1, ISIN: DE000MJ143M9, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 27,60 Euro mit 2,42 – 2,44 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 30 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,70 Euro (+93 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,055 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,055 Euro, BV 1, ISIN: DE000UM7M3W4, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 27,60 Euro mit 3,59 - 3,60 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,94 Euro (+65 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.