Siemens Energy hebt Jahresprognose dank starker Nachfrage an - Kursplus

Die Aktie sprang kurz nach Handelsbeginn auf ein Rekordhoch bei 191,66 Euro, drehte dann aber ab und stand zuletzt noch 2,3 Prozent im Plus bei rund 187 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier über 50 Prozent zugelegt. Anleger, die schon länger dabei sind, können sich gar über Zuwächse im dreistelligen Prozentbereich freuen.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy steckt sich höhere Ziele für das laufende Jahr. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage werde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Die Münchener erwarten stärkeres Umsatzwachstum, mehr Profitabilität und Gewinn sowie höhere Barmittelzuflüsse. Anleger reagierten am Freitag begeistert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Siemens Energy erwartet für den um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigten Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende September) nun einen Zuwachs von 14 bis 16 Prozent, das sind jeweils 3 Prozentpunkte mehr als zuvor. Die Spanne für die Ergebnismarge vor Sondereffekten schraubte der Vorstand um jeweils einen Punkt nach oben, sie dürfte 10 bis 12 Prozent erreichen. Beim Gewinn nach Steuern werden rund 4 Milliarden Euro angepeilt, gegen 3 bis 4 zuvor. Der freie Barmittelzufluss vor Steuern soll bei rund 8 Milliarden Euro liegen. Hier hatte der Konzern bisher 4 bis 5 Milliarden anvisiert.

Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) stieg der Umsatz um 8,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf fast 10,3 Milliarden Euro. Das war etwas weniger als von dem Unternehmen befragte Experten erwartet hatten. Der Auftragseingang von 17,7 Milliarden Euro, ein Plus von fast 30 Prozent, übertraf hingegen deren Prognosen.

Das Ergebnis vor Sondereffekten legte von 0,9 auf 1,2 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 9,1 auf 11,3 Prozent. Experten hatten beim Ergebnis mit etwas mehr gerechnet.

Analysten lobten mit Blick auf die vorläufigen Zahlen vor allem die starke Auftragslage. Als "Kronjuwel der Veröffentlichung" bezeichnete Alasdair Leslie vom US-Analysehaus Bernstein Research das Netzgeschäft. Er und seine Kollegen sahen in ihren Ersteinschätzungen darüber hinweg, dass der operative Gewinn die Schätzungen verfehlte.

Für Phil Buller von der US-Bank JPMorgan handelt es sich dabei ohnehin nur um eine wechselkursbedingte "optische Abweichung" von den Erwartungen. Und für Colin Moody von der kanadischen Bank RBC wurde dies von den angehobenen Prognosen kompensiert. Er attestierte dem Energietechnik-Konzern starke Entwicklungen beim Auftragseingangs- und Barmittelflüssen.

Die Bayern drehten die Spannung weiter hoch, schrieb Alexander Jones von der US-Investmentbank Bank of America (BofA). Er vermutet, dass der Barmittelzufluss für höhere Aktienrückkäufe sorgen dürfte und verwies auf die Vorlage der endgültigen Zahlen am 12. Mai./lew/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 24.108 auf Ariva Indikation (24. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +17,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,46 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 149,57 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -19,64 %/+7,15 % bedeutet.



