🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy hebt Jahresprognose dank starker Nachfrage an - Kursplus

    ROUNDUP - Siemens Energy hebt Jahresprognose dank starker Nachfrage an - Kursplus
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy steckt sich höhere Ziele für das laufende Jahr. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage werde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Die Münchener erwarten stärkeres Umsatzwachstum, mehr Profitabilität und Gewinn sowie höhere Barmittelzuflüsse. Anleger reagierten am Freitag begeistert.

    Die Aktie sprang kurz nach Handelsbeginn auf ein Rekordhoch bei 191,66 Euro, drehte dann aber ab und stand zuletzt noch 2,3 Prozent im Plus bei rund 187 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier über 50 Prozent zugelegt. Anleger, die schon länger dabei sind, können sich gar über Zuwächse im dreistelligen Prozentbereich freuen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.859,77€
    Basispreis
    18,15
    Ask
    × 13,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.005,22€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 11,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Siemens Energy erwartet für den um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigten Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende September) nun einen Zuwachs von 14 bis 16 Prozent, das sind jeweils 3 Prozentpunkte mehr als zuvor. Die Spanne für die Ergebnismarge vor Sondereffekten schraubte der Vorstand um jeweils einen Punkt nach oben, sie dürfte 10 bis 12 Prozent erreichen. Beim Gewinn nach Steuern werden rund 4 Milliarden Euro angepeilt, gegen 3 bis 4 zuvor. Der freie Barmittelzufluss vor Steuern soll bei rund 8 Milliarden Euro liegen. Hier hatte der Konzern bisher 4 bis 5 Milliarden anvisiert.

    Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) stieg der Umsatz um 8,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf fast 10,3 Milliarden Euro. Das war etwas weniger als von dem Unternehmen befragte Experten erwartet hatten. Der Auftragseingang von 17,7 Milliarden Euro, ein Plus von fast 30 Prozent, übertraf hingegen deren Prognosen.

    Das Ergebnis vor Sondereffekten legte von 0,9 auf 1,2 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 9,1 auf 11,3 Prozent. Experten hatten beim Ergebnis mit etwas mehr gerechnet.

    Analysten lobten mit Blick auf die vorläufigen Zahlen vor allem die starke Auftragslage. Als "Kronjuwel der Veröffentlichung" bezeichnete Alasdair Leslie vom US-Analysehaus Bernstein Research das Netzgeschäft. Er und seine Kollegen sahen in ihren Ersteinschätzungen darüber hinweg, dass der operative Gewinn die Schätzungen verfehlte.

    Für Phil Buller von der US-Bank JPMorgan handelt es sich dabei ohnehin nur um eine wechselkursbedingte "optische Abweichung" von den Erwartungen. Und für Colin Moody von der kanadischen Bank RBC wurde dies von den angehobenen Prognosen kompensiert. Er attestierte dem Energietechnik-Konzern starke Entwicklungen beim Auftragseingangs- und Barmittelflüssen.

    Die Bayern drehten die Spannung weiter hoch, schrieb Alexander Jones von der US-Investmentbank Bank of America (BofA). Er vermutet, dass der Barmittelzufluss für höhere Aktienrückkäufe sorgen dürfte und verwies auf die Vorlage der endgültigen Zahlen am 12. Mai./lew/err/jha/

    Siemens Energy

    -0,35 %
    +17,35 %
    +32,46 %
    +37,01 %
    +201,89 %
    +815,99 %
    +567,28 %
    +769,40 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
    Siemens Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 24.108 auf Ariva Indikation (24. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +17,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 149,57 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -19,64 %/+7,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Reaktion auf die Prognoseanhebung und volle Auftragsbücher bei Siemens Energy. Diskutiert werden fundamentale Treiber (Prognosehoch, Kostenkontrolle, Gamesa‑Turnaround oder Verkauf), Vergleiche zu GE Vernova, bullische Kursziele (~185–200 €), technische Marken (180 € Widerstand, mögliches Doppeltop) und Warnungen vor Überkauftheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Siemens Energy hebt Jahresprognose dank starker Nachfrage an - Kursplus Der Energietechnikkonzern Siemens Energy steckt sich höhere Ziele für das laufende Jahr. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage werde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     