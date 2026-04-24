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    Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas

    Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder
    das Unternehmen, freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und
    -verfügbarkeitsfunktionen (das Update) seiner KI-gestützten
    Chemikaliensyntheseplattform "Reactosphere" bekanntzugeben. Das Update wird zum
    Teil durch Beratungsdienste sowie Forschungs- und Entwicklungsmittel
    unterstützt, die Redwood AI Operations Inc., die hundertprozentige
    Tochtergesellschaft von Redwood AI, vom "Industrial Research Assistance Program"
    des "National Research Council of Canada" ("NRC IRAP") erhält.

    Redwood AI Operations Inc. erhält Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe
    von bis zu 75.000 $ vom "Industrial Research Assistance Program" des "National
    Research Council of Canada" ("NRC IRAP") zur Unterstützung eines Forschungs- und
    Entwicklungsprojekts mit dem Titel "Develop a scalable data lake for storing
    chemical pricing data" für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026,
    wodurch das Unternehmen die Entwicklung seiner Preisdateninfrastruktur
    beschleunigen kann.

    Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, in
    einem globalen Markt schnellere und besser informierte
    Beschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölle
    und Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und die
    Lieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalien
    hinweg verbessert werden.

    https://ots.de/Kq7ntb

    Das Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um die
    Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweit
    zu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung der
    Datenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzer
    alternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachte
    Verzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung in
    angespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellung
    mehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihre
    Nutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum an
    Chemikalienlieferanten einsetzen.

    Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann das
    System nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend auf
    regions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können.
    Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und andere
    grenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teams
    ermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

    Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 5,76 auf Tradegate (24. April 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +19,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +85,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 193,01 Mio..

    Seite 1 von 8 



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    Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder das Unternehmen, freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und -verfügbarkeitsfunktionen (das Update) seiner KI-gestützten Chemikaliensyntheseplattform "Reactosphere" …
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