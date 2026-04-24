Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 5,76 auf Tradegate (24. April 2026, 10:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +19,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +85,85 %. Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 193,01 Mio..

Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oderdas Unternehmen, freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und-verfügbarkeitsfunktionen (das Update) seiner KI-gestütztenChemikaliensyntheseplattform "Reactosphere" bekanntzugeben. Das Update wird zumTeil durch Beratungsdienste sowie Forschungs- und Entwicklungsmittelunterstützt, die Redwood AI Operations Inc., die hundertprozentigeTochtergesellschaft von Redwood AI, vom "Industrial Research Assistance Program"des "National Research Council of Canada" ("NRC IRAP") erhält.Redwood AI Operations Inc. erhält Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhevon bis zu 75.000 $ vom "Industrial Research Assistance Program" des "NationalResearch Council of Canada" ("NRC IRAP") zur Unterstützung eines Forschungs- undEntwicklungsprojekts mit dem Titel "Develop a scalable data lake for storingchemical pricing data" für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026,wodurch das Unternehmen die Entwicklung seiner Preisdateninfrastrukturbeschleunigen kann.Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, ineinem globalen Markt schnellere und besser informierteBeschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölleund Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und dieLieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalienhinweg verbessert werden.https://ots.de/Kq7ntbDas Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um dieVerfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweitzu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung derDatenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzeralternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachteVerzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung inangespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellungmehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihreNutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum anChemikalienlieferanten einsetzen.Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann dasSystem nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend aufregions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können.Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und anderegrenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teamsermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext