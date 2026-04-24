Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas
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Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder
das Unternehmen, freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und
-verfügbarkeitsfunktionen (das Update) seiner KI-gestützten
Chemikaliensyntheseplattform "Reactosphere" bekanntzugeben. Das Update wird zum
Teil durch Beratungsdienste sowie Forschungs- und Entwicklungsmittel
unterstützt, die Redwood AI Operations Inc., die hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Redwood AI, vom "Industrial Research Assistance Program"
des "National Research Council of Canada" ("NRC IRAP") erhält.
Redwood AI Operations Inc. erhält Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe
von bis zu 75.000 $ vom "Industrial Research Assistance Program" des "National
Research Council of Canada" ("NRC IRAP") zur Unterstützung eines Forschungs- und
Entwicklungsprojekts mit dem Titel "Develop a scalable data lake for storing
chemical pricing data" für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026,
wodurch das Unternehmen die Entwicklung seiner Preisdateninfrastruktur
beschleunigen kann.
Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, in
einem globalen Markt schnellere und besser informierte
Beschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölle
und Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und die
Lieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalien
hinweg verbessert werden.
https://ots.de/Kq7ntb
Das Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um die
Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweit
zu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung der
Datenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzer
alternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachte
Verzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung in
angespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellung
mehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihre
Nutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum an
Chemikalienlieferanten einsetzen.
Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann das
System nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend auf
regions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können.
Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und andere
grenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teams
ermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext
das Unternehmen, freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und
-verfügbarkeitsfunktionen (das Update) seiner KI-gestützten
Chemikaliensyntheseplattform "Reactosphere" bekanntzugeben. Das Update wird zum
Teil durch Beratungsdienste sowie Forschungs- und Entwicklungsmittel
unterstützt, die Redwood AI Operations Inc., die hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Redwood AI, vom "Industrial Research Assistance Program"
des "National Research Council of Canada" ("NRC IRAP") erhält.
Redwood AI Operations Inc. erhält Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe
von bis zu 75.000 $ vom "Industrial Research Assistance Program" des "National
Research Council of Canada" ("NRC IRAP") zur Unterstützung eines Forschungs- und
Entwicklungsprojekts mit dem Titel "Develop a scalable data lake for storing
chemical pricing data" für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026,
wodurch das Unternehmen die Entwicklung seiner Preisdateninfrastruktur
beschleunigen kann.
Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, in
einem globalen Markt schnellere und besser informierte
Beschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölle
und Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und die
Lieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalien
hinweg verbessert werden.
https://ots.de/Kq7ntb
Das Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um die
Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweit
zu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung der
Datenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzer
alternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachte
Verzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung in
angespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellung
mehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihre
Nutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum an
Chemikalienlieferanten einsetzen.
Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann das
System nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend auf
regions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können.
Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und andere
grenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teams
ermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie
Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 5,76 auf Tradegate (24. April 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +19,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +85,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 193,01 Mio..
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