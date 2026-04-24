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    JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Auch für Alphabet ist Analyst Thill positiv gestimmt, auch wenn die Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Sein Favorit ist jedoch Amazon./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 290,8EUR auf Tradegate (24. April 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Brent Thill
    Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 400
    Kursziel alt: 400
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00$, was eine Steigerung von +17,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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