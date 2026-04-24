JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Auch für Alphabet ist Analyst Thill positiv gestimmt, auch wenn die Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Sein Favorit ist jedoch Amazon./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 290,8EUR auf Tradegate (24. April 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00 $ , was eine Steigerung von +17,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer