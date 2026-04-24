RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb Nick Housden am Freitag. Auch der Auftragseingang für Lastwagen habe positiv überrascht. Dazu habe Volvo die Erwartungen für den europäischen und brasilianischen Markt ein wenig angehoben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:13 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 29,65EUR auf Tradegate (24. April 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



