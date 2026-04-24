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MTU Aero Engines Aktie fällt auf 291,40€ - 24.04.2026
Am 24.04.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um -3,16 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.
MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.
MTU Aero Engines Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die MTU Aero Engines Aktie. Sie fällt um -3,16 % auf 291,40€. Die Talfahrt der MTU Aero Engines Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 291,40€, mit einem Minus von -3,16 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von MTU Aero Engines Verluste von -23,34 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um -12,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,40 % verloren.
MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,55 %
|1 Monat
|-6,95 %
|3 Monate
|-23,34 %
|1 Jahr
|+6,08 %
Informationen zur MTU Aero Engines Aktie
Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,59 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von MTU Aero Engines
Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,16 %.
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Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.