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    Besonders beachtet!

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    Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -2,27 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 24.04.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,27 % im Minus. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,14, mit einem Minus von -2,27 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Bayer Aktionäre einen Verlust von -10,51 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -3,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +8,14 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,24 %
    1 Monat +5,22 %
    3 Monate -10,51 %
    1 Jahr +83,07 %
    Stand: 24.04.2026, 10:28 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Perspektiven der Bayer-Aktie, fokussiert auf charttechnische Muster, Widerstände und Turnaround-Argumente, während Investoren auf eine Bodenbildung knapp unter 40 € und ein mögliches Gap-Up Richtung 41 € setzen. Zudem werden fundamentale Risiken durch Rechtsstreitigkeiten rund Glyphosat diskutiert, die die Bewertung belasten, sowie ein hohes Goldman-Ziel von 55 €. MSCI-AA-Rating wird als positives Signal genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,54 Mrd. € wert.

    Spannende Updates von: Bayer, Grenke, Volvo, Procter & Gamble & Norfolk Southern


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,46 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,02 %. Sanofi verliert -0,61 % Roche Holding notiert im Minus, mit -1,07 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -2,40 %
    -3,59 %
    +5,22 %
    -10,51 %
    +83,07 %
    -34,13 %
    -27,08 %
    -63,41 %
    +173,93 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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