13 Mio. Barrel fehlen täglich: IEA-Chef warnt vor größtem Schock aller Zeiten

Zentrales Problem bleibt die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Über die Meerenge läuft ein erheblicher Teil des globalen Öl- und Flüssiggasverkehrs. Vor dem Krieg passierten dort täglich weit über 100 Schiffe, inzwischen liegt der Verkehr teils nur noch im einstelligen Bereich. Laut S&P Global wurden zuletzt lediglich drei Tanker an einem Tag gezählt. Damit bleibt ein entscheidendes Nadelöhr für die weltweite Energieversorgung massiv gestört.

Trotz eines fragilen Waffenstillstands zwischen den USA und Iran warnt die Internationale Energieagentur (IEA), vor einer historischen Energiekrise. IEA-Chef Fatih Birol sprach von der "größten Bedrohung für die Energiesicherheit in der Geschichte". Nach seinen Angaben fehlen dem Weltmarkt derzeit rund 13 Millionen Barrel Öl pro Tag sowie etwa 100 Milliarden Kubikmeter Gas. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht.

Die Folgen zeigen sich direkt an den Märkten. Brent Crude notierte zuletzt wieder über 105 US-Dollar je Barrel. Fluggesellschaften reagieren bereits mit höheren Ticketpreisen und gekürzten Verbindungen. Steigende Energiepreise treffen zudem Industrie, Transport und Verbraucher weltweit.

Birol zog einen drastischen historischen Vergleich: Während der Ölkrisen 1973 und 1979 seien jeweils rund fünf Millionen Barrel pro Tag ausgefallen. Heute liege der Verlust mit 13 Millionen Barrel deutlich höher. "Wir stehen derzeit tatsächlich vor der größten Energiekrise der Geschichte", sagte er.

Die IEA versucht gegenzusteuern. Bereits Anfang März gab die in Paris ansässige Organisation 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven frei, um die Märkte zu stabilisieren. Weitere Schritte schließt die Behörde nicht aus. Gleichzeitig ruft sie Regierungen dazu auf, den Energieverbrauch zu senken, etwa durch stärkere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder andere Sparmaßnahmen.

Auch beim Gasmarkt erwartet die IEA keine rasche Entspannung. Neue LNG-Kapazitäten würden die Lage nicht sofort lösen, weil Schäden an Infrastruktur und Projektverzögerungen die Versorgung noch Jahre belasten könnten. Zwischen 2026 und 2030 drohe dadurch ein kumuliertes Defizit von rund 120 Milliarden Kubikmetern LNG.

Für Anleger und Verbraucher bleibt die Kernbotschaft klar: Solange Hormus nicht verlässlich geöffnet wird, dürfte die Krise bei Öl und Gas anhalten – mit Risiken für Inflation, Wachstum und Aktienmärkte weltweit.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



