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    RTL stellt neue Geschäftsführung nach Sky-Freigabe vor

    RTL stellt neue Geschäftsführung nach Sky-Freigabe vor
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    KÖLN/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Wenige Tage nach der EU-Freigabe für die Übernahme von Sky Deutschland hat die RTL Group die künftige Geschäftsführung von RTL Deutschland neu aufgestellt. Der 51-jährige RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter soll das zusammengeführte Unternehmen wie bereits angekündigt mit Abschluss der Transaktion als CEO führen, wie das Unternehmen mitteilte.

    Mit dem Vollzug der Übernahme, der für den 1. Juni erwartet wird, sollen den Angaben zufolge zudem Elke Walthelm und Michael Radelsberger von Sky Deutschland in die Geschäftsführung berufen werden. Bereits zum 1. Mai wechselt Julia Kloke als Finanzchefin von der Bertelsmann-Tochter Riverty zu RTL Deutschland.

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    Position im Streaming- und TV-Markt soll ausgebaut werden

    Gleichzeitig verlassen die bisherigen Manager Ingrid Heisserer und Carsten Schwecke das Unternehmen. Die neue Führung soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern beider Unternehmen zusammensetzen und die Integration von RTL und Sky vorantreiben.

    Die EU-Kommission hatte die Übernahme am Mittwochabend ohne Auflagen gebilligt. Die RTL Group hatte die Pläne zur Übernahme im Juni 2025 angekündigt. Ziel ist es, die Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber großen internationalen Anbietern zu stärken und das Geschäft mit Abonnements auszubauen./svv/DP/jha

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    ISIN:LU0061462528WKN:861149
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 38,25 auf Tradegate (24. April 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,92 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -21,47 %/-3,14 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der EU-Zulassung der RTL-Übernahme von Sky Deutschland und die Auswirkungen auf Kurs und Bewertung. Diskutiert werden erwartete Kursgewinne, Chancen durch Streaming/SmartTV-Datenmonetarisierung und künftige Erträge, Dividenden/ARP als Kursstütze sowie Kritik wegen schwachem Werbemarkt, hoher Sportkosten und Finanzierungsfragen (u. a. 150 Mio.).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RTL Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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