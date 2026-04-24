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    Besonders beachtet!

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    Schaeffler Aktie mit kräftigem Kurssturz - 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Schaeffler Aktie bisher Verluste von -6,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie mit kräftigem Kurssturz - 24.04.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von -6,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,04 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Schaeffler insgesamt ein Minus von -30,10 % zu verkraften.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -2,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine negative Entwicklung von -1,88 % erlebt.

    Während Schaeffler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,04 %. Damit gehört Schaeffler heute zu den auffälligeren Werten.

    Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,89 %
    1 Monat +19,81 %
    3 Monate -30,10 %
    1 Jahr +104,99 %
    Stand: 24.04.2026, 10:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Schaeffler-Aktie im Zusammenhang mit neuen Wachstumsfeldern wie humanoide Robotik, Rüstung und Industrial Metaverse. Diskutiert werden Vindynamics‑Kooperation, Hermes Award, Deutscher Innovationspreis und unterschiedliche Bewertungsperspektiven (UBS vs. Langfristpotenzial). Kurszahlen rücken in den Hintergrund; Fokus liegt auf fundamentalen/trendbasierten Impulsen aus der Hauptversammlung und operativen Updates.

    Zur Schaeffler Diskussion

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,48 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 24.04. - TecDAX stark +1,33 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -5,93 %
    -2,71 %
    +18,64 %
    -30,48 %
    +106,39 %
    +23,18 %
    +5,94 %
    -38,03 %
    -43,36 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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