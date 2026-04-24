Verizon-Aktie: Vom Tief bei 28 Dollar zum stabilen Aufwärtstrend

Zuletzt notierte Verizon am 23. April 2026 bei 40,43 US-Dollar. Damit liegt die Aktie deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 28,05 US-Dollar und hat einen Großteil der früheren Verluste aufgeholt. Gleichzeitig bleibt noch Abstand zum 3-Jahres-Hoch bei 45,07 US-Dollar, das im März markiert wurde. Charttechnisch bewegt sich der Titel damit im oberen Drittel der Dreijahresspanne und konsolidiert nach der starken Rally seit Ende 2025 auf erhöhtem Niveau.

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Verizon-Aktie eine klare Trendwende. Nach einem deutlichen Rückgang bis auf das 3-Jahres-Tief bei 28,05 US-Dollar am 17. Juli 2023 setzte eine nachhaltige Erholung ein. Schrittweise arbeitete sich der Kurs aus der Zone um 30 US-Dollar nach oben und erreichte am 13. März 2026 mit 45,07 US-Dollar ein neues 3-Jahres-Hoch. Damit hat sich das Chartbild von einem ausgeprägten Abwärtstrend zu einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend gewandelt, der von höheren Tiefs und höheren Hochs geprägt ist.

200-Tage-Linie bestätigt den Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den Kursen der vergangenen Monate, verläuft aktuell grob im Bereich von rund 39 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 40,43 US-Dollar handelt Verizon damit etwa 3 bis 4 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Dieser positive Abstand signalisiert einen intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären aus technischer Sicht eher als normale Konsolidierungen innerhalb des bestehenden Trends zu werten, solange der gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig unterschritten wird.

Unterstützungen und Widerstände im Verizon-Chart

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 36 bis 37 US-Dollar eine breite Unterstützungszone herausgebildet. In diesem Band drehte die Aktie seit Mitte 2025 mehrfach nach oben, zuletzt auch im Frühjahr 2026 nach der Korrektur vom März-Hoch. Darunter folgt eine stärkere Auffangzone zwischen 33 und 34 US-Dollar, die auf den Tiefs Ende 2025 und Anfang 2026 basiert. Auf der Oberseite trifft Verizon zunächst im Bereich von 41 bis 42 US-Dollar auf Widerstand, wo der Kurs in den vergangenen Wochen wiederholt ins Stocken geriet. Die entscheidende Hürde bleibt jedoch die Zone zwischen 42 und 45 US-Dollar mit dem Verlaufshoch bei 45,07 US-Dollar. Erst ein Ausbruch über dieses Niveau würde den mittelfristigen Aufwärtstrend erneut bestätigen und weiteres Potenzial nach oben eröffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.