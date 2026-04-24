UBS senkt MTU auf 'Sell' - Ziel runter auf 275 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 289,8 auf Tradegate (24. April 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -13,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,50 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,45 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 390,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -4,65 %/+61,23 % bedeutet.