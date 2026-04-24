ANALYSE-FLASH
UBS senkt MTU auf 'Sell' - Ziel runter auf 275 Euro
- UBS senkt MTU Kursziel von 350 auf 275 Euro deutlich
- UBS stuft MTU von Neutral auf Sell deutlich herab
- Höchstes Risiko für harte Landung im Servicegeschäft
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 289,8 auf Tradegate (24. April 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -13,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,50 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,45 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 390,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -4,65 %/+61,23 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 275 Euro
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-downgrades-mtu-aero-engines-stock-rating-on-aftermarket-concerns-93CH-4634706
Investing.com - UBS downgraded MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC:MTUAY) to Sell from Neutral and lowered its price target to EUR275.00 from EUR350.00. The stock has fallen 13% over the past week and trades near its 52-week low of $157, with shares currently at $176.22.
The firm said MTU faces the highest exposure among major European engine makers to a downturn as the aftermarket cycle turns amid rising fuel prices. UBS expects MTU to see earnings normalize faster than peers as demand slows.
Um die 300 € aber ein guter Einstieg.