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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' nach Zukauf und Eckzahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Adyen auf Buy mit Kursziel 1240
    • Adyen kauft Berliner Start-up Talon.One erstmals
    • Nettoumsatzwachstum 20% und Jahresziele stützen Aktie
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' nach Zukauf und Eckzahlen
    Foto: Adyen

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach dem angekündigten Zukauf des deutschen Start-up Talon.One mit einem Kursziel von 1240 Euro auf "Buy" belassen. Die Berliner Softwarefirma sei der erste Zukauf des Zahlungsdienstleisters überhaupt, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Adyen wolle so das Geschäft mit personalisierten Angeboten stärken, ohne die Zahlungsabwicklung zu verwässern. Zudem unterstütze der Kauf das Agentic-Commerce-Angebot. Mit Blick auf die Eckzahlen zum ersten Quartal erwartet Leitner, dass ein Nettoumsatzwachstum von 20 Prozent sowie die bestätigten Jahresziele am Freitag für einen Kursanstieg der Aktie sorgen sollten./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 947,5 auf Tradegate (24. April 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 30,05 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.427,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +30,36 %/+89,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 998,76, was eine Steigerung von +7,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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