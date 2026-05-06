Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von: Infineon, Uber, BMW, Hensoldt, Novo Nordisk & Daimler Truck
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:45 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q1-Zahlen
06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: TeamBank, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung)
07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Continental, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Veolia Environnement, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Niederlande: Adyen, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Symrise, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Hauptversammlung
12:45 Uhr, USA: Walt Disney, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: New York Times, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Snap, Q1-Zahlen
22:04 Uhr, USA: Whirlpool, Q1-Zahlen
22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q4-Zahlen
23:30 Uhr, USA: Alcoa, Hauptversammlung
USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
03:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 4/26
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 3/26
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 3/26
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 3/26
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 3/26
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 06.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 09:55 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 10:20 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 14:15 USA ADP Employment Change 15:30 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 19:00 USA Fed's Goolsbee speech 19:30 USA Fed-Mitglied Hammack spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
|16:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Die richtige Stopp-Strategie finden
|07.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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