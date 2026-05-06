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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Zahlen von: Infineon, Uber, BMW, Hensoldt, Novo Nordisk & Daimler Truck

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen von: Infineon, Uber, BMW, Hensoldt, Novo Nordisk & Daimler Truck
    Foto: Peter Kneffel/dpa

    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q1-Zahlen
    06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: TeamBank, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung)
    07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Continental, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Veolia Environnement, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Niederlande: Adyen, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Symrise, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Hauptversammlung
    12:45 Uhr, USA: Walt Disney, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: New York Times, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Snap, Q1-Zahlen
    22:04 Uhr, USA: Whirlpool, Q1-Zahlen
    22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q4-Zahlen
    23:30 Uhr, USA: Alcoa, Hauptversammlung
    USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 4/26
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 3/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 3/26
    09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 3/26
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 3/26
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 06.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15SpanienESPHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    10:20Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    14:15USAUSAADP Employment Change
    15:30USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    19:00USAUSAFed's Goolsbee speech
    19:30USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
    16:30 WebinarWH SelfInvest: Die richtige Stopp-Strategie finden
    07.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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