Trump-Botschaft: Iran wichtiger als Aktien-Absturz, Ölpreis-Anstieg!

US-Präsident Trump hat gestern bekräftigt, dass es eine Sache gibt, die ihm noch wichtiger ist als der Ölpreis und Aktien: dass der Iran keine Atomwaffen hat! Daher sagte Trump gestern, dass Sicherheit für amerikanische Städte vor iranischen Atomwaffen wichtiger sei als ein länger hoher Benzinpreis (ergo Ölpreis). Im Grunde hat Trump nun keine Alternative mehr als zu versuchen, die Strasse von Hormus zu befreien - denn gelingt das nicht, wäre klar, dass die USA keine Supermacht mehr ist. Daher könnte schon am Wochenende der Angriff auf Stellungen des Iran an der Strasse von Hormus erfolgen, zumal die US-Streitkräfte inzwischen doppelt so viel Militär-Material aufgefahren haben wie vor dem Krieg..

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