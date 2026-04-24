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    Trump-Botschaft: Iran wichtiger als Aktien-Absturz, Ölpreis-Anstieg!

    Daher sagte Trump gestern, dass Sicherheit für amerikanische Städte vor iranischen Atomwaffen wichtiger sei als ein länger hoher Benzinpreis (ergo Ölpreis).

    US-Präsident Trump hat gestern bekräftigt, dass es eine Sache gibt, die ihm noch wichtiger ist als der Ölpreis und Aktien: dass der Iran keine Atomwaffen hat! Daher sagte Trump gestern, dass Sicherheit für amerikanische Städte vor iranischen Atomwaffen wichtiger sei als ein länger hoher Benzinpreis (ergo Ölpreis). Im Grunde hat Trump nun keine Alternative mehr als zu versuchen, die Strasse von Hormus zu befreien - denn gelingt das nicht, wäre klar, dass die USA keine Supermacht mehr ist. Daher könnte schon am Wochenende der Angriff auf Stellungen des Iran an der Strasse von Hormus erfolgen, zumal die US-Streitkräfte inzwischen doppelt so viel Militär-Material aufgefahren haben wie vor dem Krieg..

     

    Das Video "Trump-Botschaft: Iran wichtiger als Aktien-Absturz, Ölpreis-Anstieg!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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