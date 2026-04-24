Adyen
Umsatzplus im 1. Quartal auf Niveau der Jahresprognose - Ausblick steht
- Adyen steigert Umsatz im 1. Quartal um 20 Prozent
- Erlöse 620,8 Mio € Ziel 20-22% währungsbereinigt
- Talon.One wird für 750 Mio aus Barreserven gekauft
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im ersten Quartal den Umsatz um 20 Prozent gesteigert und bewegt sich damit im Zielkorridor für die Jahresprognose. Unter der Annahme von einer konstanten Währungsbasis seien die Erlöse im ersten Quartal auf 620,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen im Rahmen einer Mitteilung zu einer kleineren Übernahme am Donnerstagabend mit. Die im Februar gesenkte Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern. Ziel ist es, den Umsatz bereinigt um Währungseffekte um 20 bis 22 Prozent zu steigern. Bei der Marge wird für das laufende Jahr mit einer Stagnation gerechnet.
Adyen will die Talon.One GmbH für 750 Millionen Euro übernehmen. Bezahlt werde die Summe aus bestehenden Barreserven, hieß es weiter. Mit einem Abschluss wird im zweiten Halbjahr gerechnet. Talon.One wurde von dem Lieferando-Mitgründer Christoph Gerber im Jahr 2015 gestartet. Die Firma ist eine Software-Plattform für Marketing-Aktionen wie Gutscheine, Rabatte, Treueprogramme und Treueaktionen./stk/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 944,9 auf Tradegate (24. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 30,05 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.427,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +30,36 %/+89,23 % bedeutet.