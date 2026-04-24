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    Freie Fahrt? Noch nicht

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    Wann wird Hormus frei? Darauf wetten Trader jetzt

    Händler rechnen nicht mit einer schnellen Entspannung. Das Nadelöhr für Öl und Gas könnte noch monatelang ein Risiko bleiben.

    Für Sie zusammengefasst
    Freie Fahrt? Noch nicht - Wann wird Hormus frei? Darauf wetten Trader jetzt
    Foto: Altaf Qadri - AP

    Trotz verlängerter Waffenruhe zwischen den USA und Iran rechnen Märkte nicht mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität in der Straße von Hormus. Auf der Prognoseplattform Kalshi lag die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schiffsverkehr bis Anfang Juni normalisiert, zuletzt nur bei 34 Prozent. Erst für Anfang Juli sehen Händler mit 52 Prozent bessere Chancen, für August steigt der Wert lediglich auf 61 Prozent. Die Botschaft ist klar: Selbst wenn die militärische Eskalation vorerst nachlässt, erwarten Investoren monatelange wirtschaftliche Folgen.

    Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Nadelöhren der Weltwirtschaft. Ein großer Teil der Öl- und Flüssiggasexporte aus dem Persischen Golf läuft durch diese Passage. Vor dem Krieg passierten dort regelmäßig mehr als 100 Schiffe pro Tag. Inzwischen ist der Verkehr dramatisch eingebrochen. Laut Daten von LSEG fuhren zuletzt an einem Tag nur acht Schiffe durch die Meerenge, darunter drei Öltanker. Gleichzeitig meldete Iran die Beschlagnahmung zweier Schiffe, die ohne Genehmigung unterwegs gewesen seien.

    Die Folgen zeigen sich direkt am Energiemarkt. Brent-Öl notierte zuletzt bei rund 105 US-Dollar je Barrel. Damit steuert der globale Referenzpreis auf ein Wochenplus von rund 14 Prozent zu. Händler betonen, dass nicht nur Angstaufschläge den Markt treiben. Entscheidend seien reale Lieferausfälle, längere Transportzeiten und ein deutlich geringeres Angebot aus der Region. Solange Tanker ausbleiben, bleibt der Preisdruck hoch.

    Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass die Ölproduktion im Persischen Golf selbst bei einer vollständigen Öffnung der Passage noch mehrere Monate benötigen würde, um sich weitgehend zu erholen. Im April dürfte die Förderung laut Schätzung um rund 14,5 Millionen Barrel pro Tag beziehungsweise mehr als 50 Prozent eingeschränkt sein. Das würde erklären, warum selbst Waffenruhe-Signale bislang kaum Entspannung bringen.

    Auch UBS warnt vor anhaltenden Belastungen. Chef-Anlagestrategin Ulrike Hoffmann-Burchardi schrieb, eine Wiederöffnung liege "weiterhin in weiter Ferne". Ein längerer Zeitraum hoher Energiepreise könne das globale Wachstum stärker belasten. Für Anleger bleibt damit die zentrale Frage: Wird aus einer regionalen Krise ein weltweiter Inflationsschock mit Folgen für Zinsen, Konsum und Aktienmärkte?

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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