Wann wird Hormus frei? Darauf wetten Trader jetzt

Trotz verlängerter Waffenruhe zwischen den USA und Iran rechnen Märkte nicht mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität in der Straße von Hormus. Auf der Prognoseplattform Kalshi lag die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schiffsverkehr bis Anfang Juni normalisiert, zuletzt nur bei 34 Prozent. Erst für Anfang Juli sehen Händler mit 52 Prozent bessere Chancen, für August steigt der Wert lediglich auf 61 Prozent. Die Botschaft ist klar: Selbst wenn die militärische Eskalation vorerst nachlässt, erwarten Investoren monatelange wirtschaftliche Folgen.

Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Nadelöhren der Weltwirtschaft. Ein großer Teil der Öl- und Flüssiggasexporte aus dem Persischen Golf läuft durch diese Passage. Vor dem Krieg passierten dort regelmäßig mehr als 100 Schiffe pro Tag. Inzwischen ist der Verkehr dramatisch eingebrochen. Laut Daten von LSEG fuhren zuletzt an einem Tag nur acht Schiffe durch die Meerenge, darunter drei Öltanker. Gleichzeitig meldete Iran die Beschlagnahmung zweier Schiffe, die ohne Genehmigung unterwegs gewesen seien.