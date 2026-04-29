Visa schlägt Erwartungen: Kommt jetzt die große Aktien-Wende?

Besonders wichtig ist, dass das Kerngeschäft weiterläuft. So legte das Zahlungsvolumen um 9 Prozent und das grenzüberschreitende Volumen um 12 Prozent zu. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen kletterte ebenfalls um 9 Prozent. Trotz Inflationssorgen, höherer Ölpreise und geopolitischer Belastungen blieb die Konsumlaune damit robuster als befürchtet.

Im zweiten Geschäftsquartal verdiente Visa bereinigt 3,31 US-Dollar je Aktie. Vor einem Jahr waren es noch 2,76 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Laut FactSet hatten Analysten nur mit einem Gewinn von 3,10 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 10,75 Milliarden US-Dollar gerechnet. Visa hat die Erwartungen also klar geschlagen.

Für die Aktie ist das zunächst ein Befreiungsschlag. Nach Börsenschluss zog die Aktie um 5,6 Prozent an, nachdem sie im regulären Handel noch leicht auf 309,10 US-Dollar gefallen war. Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch 12 Prozent im Minus.

Visa beweist, dass sein Geschäftsmodell auch in einem nervösen Umfeld über enorme Preissetzungskraft und Skaleneffekte verfügt. Der Konzern profitiert von Zahlungen der Konsumenten, Lösungen für Geschäftskunden, Geldbewegungen und zusätzlichen Dienstleistungen. Hinzu kommen neue Wachstumsfelder rund um Agent- und Stablecoin-Fähigkeiten.

Doch genau hier liegt auch die Gefahr. Stablecoins gelten als eine der größten Sorgen für Visa, Mastercard und American Express. Sie versprechen Händlern niedrigere Transaktionskosten und eine schnellere Abwicklung. Sollte sich diese Technologie im Zahlungsverkehr breit durchsetzen, könnte sie die Marktanteile der Kartenriesen angreifen.

Hinzu kommt politischer Druck. So hat beispielsweise ein Vorschlag aus dem Weißen Haus zur Begrenzung von Kreditkartenzinsen die Branche bereits belastet. Auch der Krieg im Iran, höhere Ölpreise sowie eine mögliche Rezession bergen Risiken. Wells Fargo sieht erste Hinweise auf nachlassende Kartenausgaben.

Die Botschaft für Anleger lautet: Visa hat geliefert. Die Zahlen sind stark, die Aktie reagiert deutlich. Der Markt wird jetzt jedoch genau prüfen, ob der Kursanstieg mehr ist als nur eine Erleichterungsrallye. Wer auf Visa setzt, setzt auf die Dominanz im globalen Zahlungsverkehr. Wer zögert, fürchtet den Angriff durch Stablecoins und eine geringere Kaufkraft der Konsumenten. Genau dieser Konflikt macht die Aktie jetzt so spannend.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



