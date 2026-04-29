Robinhood stürzt ab: Der Krypto-Schock trifft die Aktie hart

Ausgerechnet das Kryptogeschäft, in dem Robinhood lange besonders stark war, ist der Auslöser. Die Erlöse aus dem Handel mit Kryptowährungen brachen im ersten Quartal um 47 Prozent auf 134 Millionen US-Dollar ein. Der monatelange Rückgang bei Bitcoin und anderen Digitalwerten trifft damit direkt ins Zentrum der Wachstumsstory. Seit Jahresbeginn liegt die Robinhood-Aktie 27 Prozent im Minus, auch der iShares Bitcoin Trust ETF verlor 15 Prozent.

Robinhood wollte beweisen, dass das Unternehmen längst mehr ist als die Trading-App der Meme-Aktien-Ära. Doch die Quartalszahlen liefern den Anlegern einen herben Rückschlag: Der Online-Broker verfehlt die Erwartungen – und die Aktie rauscht nach Börsenschluss um 9 Prozent ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Operativ ist das Bild gemischt. Robinhood erzielte einen Umsatz von 1,07 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut FactSet jedoch mit 1,14 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,39 US-Dollar Gewinn je Aktie gerechnet. Im Vorjahr wurden 927 Millionen US-Dollar Umsatz und 0,37 US-Dollar Gewinn je Aktie erzielt.

Das Problem ist, dass Robinhood zwar wächst, aber nicht stark genug an den Stellen, auf die Anleger aktuell achten. Zwar lagen die transaktionsbasierten Erlöse 6 Prozent über dem Vorjahr, gegenüber dem vierten Quartal 2025 fielen sie jedoch um 20 Prozent. Weniger Handelsaktivität trifft das Geschäftsmodell unmittelbar.

Gleichzeitig baut CEO Vlad Tenev Robinhood breiter auf. Mit Kreditkarten, Finanzberatung, Banking-Angeboten und dem Robo-Advisor Robinhood Strategies soll die App zu einer Finanzplattform ausgebaut werden. Ende des Quartals verzeichnete Robinhood Strategies mehr als 285.000 finanzierte Kunden und verwaltete ein Vermögen von über 1,6 Milliarden US-Dollar.

Auch Robinhood Gold verzeichnet Wachstum: Mit 4,3 Millionen Abonnenten wurde ein neuer Rekord erreicht, was einem Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Abo-Erlöse stiegen um 32 Prozent auf 50 Millionen US-Dollar. Doch das reicht der Börse nicht, wenn der Krypto-Motor stottert.

Der neue Hoffnungsträger heißt Prediction Markets. Die sonstigen transaktionsbasierten Erlöse, vor allem Event-Kontrakte, schossen um 320 Prozent auf 147 Millionen US-Dollar nach oben – begünstigt durch den Super Bowl. Robinhood will gemeinsam mit Susquehanna eine eigene Börse für Prediction Markets entwickeln.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



