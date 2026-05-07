Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Lyft, Airbnb, Rheinmetall, Shell, Henkel, UPS, McDonald's
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: PVA TePla, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: GFT, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q1-Zahlen
07:15 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q1-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: KSB, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Österreich: Wienerberger, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Hauptversammlung, Hannover
10:30 Uhr, Deutschland: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg
10:30 Uhr, Schweiz: DSM-Firmenich, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Großbritannien: BAE Systems, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Würth-Gruppe Bilanz-Pk (digital), Künzelsau
13:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Hauptversammlung
13:00 Uhr, USA: McDonald's, Q1-Zahlen
14:00 Uhr, USA: UPS, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Hauptversammlung
15:00 Uhr, USA: GE Healthcare, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Airbnb, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Lyft, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 3/26
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 3/26
09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 4/26
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 4/26
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 3/26
12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 4/26
14:30 Uhr, USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 3/26
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 07.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:00 DEU Factory Orders s.a. (MoM) 09:15 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Unit Labor Costs 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:40 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 19:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 19:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 20:05 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 21:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Das aktive Aktiendepot: Aktienoptionen praxisnah nutzen
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Fortgeschrittene Einkommens-Strategien durch Optionen
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