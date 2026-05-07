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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Updates von: Lyft, Airbnb, Rheinmetall, Shell, Henkel, UPS, McDonald's

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Lyft, Airbnb, Rheinmetall, Shell, Henkel, UPS, McDonald's
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: PVA TePla, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: GFT, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q1-Zahlen
    07:15 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q1-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: KSB, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Österreich: Wienerberger, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Hauptversammlung, Hannover
    10:30 Uhr, Deutschland: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg
    10:30 Uhr, Schweiz: DSM-Firmenich, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Großbritannien: BAE Systems, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Würth-Gruppe Bilanz-Pk (digital), Künzelsau
    13:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, USA: McDonald's, Q1-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: UPS, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: GE Healthcare, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Airbnb, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Lyft, Q1-Zahlen

     

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 3/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 3/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 4/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 4/26
    10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 3/26
    12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 4/26
    14:30 Uhr, USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 3/26
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 3/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 07.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNBoJ Monetary Policy Meeting Minutes
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders n.s.a. (YoY)
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders s.a. (MoM)
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (MoM)
    13:30USAUSAChallenger Job Cuts
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    14:30USAUSAUnit Labor Costs
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    19:00USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    20:05USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    21:30USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Das aktive Aktiendepot: Aktienoptionen praxisnah nutzen
    19:00 WebinarWH SelfInvest: Fortgeschrittene Einkommens-Strategien durch Optionen
    alle Webinare anzeigen »

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    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

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