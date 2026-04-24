DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Relx auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Anbieter von datenbasierter Analysen und Fachinformationen habe ein Bild beständigen und sichtbaren Wachstums vermittelt, auch wenn es keine nennenswerten Neuigkeiten gegeben habe, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Update während der Hauptversammlung sei zahlenmäßig aber wie üblich aber insgesamt eher mager ausgefallen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 30,84EUR auf Tradegate (24. April 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.