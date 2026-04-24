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    Guerbet verkündet einen wichtigen Meilenstein bei der Indikation „Vaskuläre Embolisation" für Lipiodol Ultra Fluid (jodiertes Ethylester der Fettsäuren von Mohnsamenöl)

    Guerbet verkündet einen wichtigen Meilenstein bei der Indikation „Vaskuläre Embolisation für Lipiodol Ultra Fluid (jodiertes Ethylester der Fettsäuren von Mohnsamenöl)
    Foto: adobe.stock.com

    VILLEPINTE, Frankreich, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- GUERBET (FR0000032526 GBT): Guerbet, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, gibt ein positives Ergebnis eines Worksharing-Verfahrens bekannt, an dem mehrere EU-Mitgliedsstaaten beteiligt waren. Die neue Indikation für Lipiodol in der interventionellen Radiologie für periphere und zentrale Gefäßembolisationen mit chirurgischen Klebstoffen auf Cyanacrylatbasis, die mit Lipiodol Ultra Fluid kompatibel und für den endovaskulären Einsatz zugelassen sind, ermöglicht die Visualisierung des Eingriffs und die Einstellung der Polymerisationszeit. Dies ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, dem weitere nationale Zulassungen zur Änderung der bestehenden Zulassungen folgen werden. Dieser Schritt ist für Lipiodol in den Protokollen der interventionellen Radiologie von Bedeutung und bestätigt seine klinische Relevanz bei minimalinvasiven Eingriffen.

    Guerbet announces an important milestone achievement in the “Vascular Embolization” indication for Lipiodol Ultra Fluid (Iodinated ethyl esters of fatty acids of poppy seed oil)

    Francois Convenant, SVP Interventional Radiology, kommentiert: „Die Zulassung von Lipiodol für die vaskuläre Embolisation ist ein wichtiger Meilenstein für unser Fachgebiet. Seine Röntgensichtbarkeit und seine physikalisch-chemischen Eigenschaften ermöglichen kontrolliertere, vorhersehbarere und sicherere Embolisationsverfahren. Diese Indikation formalisiert die jahrelange klinische Praxis und ebnet den Weg für eine Harmonisierung der Gewebekleber-Embolisationstechniken in ganz Europa."

    Wissenschaftliche Begründung und klinische Auswirkungen

    Die interventionelle Radiologie setzt zunehmend auf Emboliemittel, die Präzision, Schnelligkeit und Haltbarkeit bieten. In diesem Zusammenhang bietet Lipiodol in Kombination mit Klebstoffen auf Cyanacrylat-Basis ein kontrollierbares, röntgendichtes flüssiges Emboliemittel, mit folgenden Eigenschaften:

    • Echtzeit-Visualisierung während der Injektion zur sofortigen Bestätigung des Gefäßverschlusses.
    • Einstellbare Viskosität und Polymerisationszeit erlauben eine Anpassung der Embolisation an proximale und distale Gefäße.
    • Dauerhafte und wirksame Okklusion verringert die Notwendigkeit von Wiederholungseingriffen.

    Stärkeres Engagement für Angehörige der Gesundheitsberufe in der gesamten Europäischen Gemeinschaft

    Guerbet unterstreicht sein Engagement für die Unterstützung von Teams in der interventionellen Radiologie in der gesamten Region durch sein Angebot:

    • solide wissenschaftliche und klinische Unterstützung,
    • spezielle medizinische Ausbildungsprogramme,
    • verstärkte Präsenz vor Ort,
    • zuverlässige Lösungen, die die Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung verbessern und für Einrichtungen der medizinischen Versorgung kosteneffizient sind.

    Informationen zu Guerbet

    Bei Guerbet bauen wir dauerhafte Beziehungen auf, damit die Menschen besser leben können. Das ist unser Ziel. Wir sind ein weltweiter Marktführer im Bereich der medizinischen Bildgebung und stellen eine große Bandbreite von pharmazeutischen Produkten, medizinischen Geräten sowie digitalen und KI-gestützten Lösungen für die diagnostische und interventionelle Bildgebung bereit. Wir sind seit 100 Jahren Pioniere im Bereich der Kontrastmittel und beschäftigen weltweit 2.746 Mitarbeitende. Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen und wenden 10 % unseres Umsatzes für Forschung und Entwicklung in vier Zentren in Frankreich und den USA auf. Guerbet (GBT) ist im Compartment B der Euronext Paris notiert und erzielte 2025 einen Umsatz von 786 Millionen Euro.

    Weitere Informationen finden Sie auf: www.guerbet.com

    KONTAKT : Matthieu BRUNEAU - Global Corporate Communication Manager; E-Mail: matthieu.bruneau@guerbet.com; WF PROM April 2026 S26004337

    PDF – https://mma.prnewswire.com/media/2963124/Guerbet_LIPIODOL_VE_Press_Release.pdf
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2870473/5928522/Guerbet_Logo.jpg

     

    Guerbet (PRNewsfoto/Guerbet)

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    Die Guerbet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 10,56EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.





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