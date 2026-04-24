BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Sven Merkt
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sven Merkt
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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