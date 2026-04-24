BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sven Merkt

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 € , was eine Steigerung von +48,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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