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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach im Jahresvergleich rückläufigen Umsatzzahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Hold" belassen. Die März-Zahlen des Baustoffkonzerns seien besser als erwartet gewesen, schrieb Jon Bell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die flächenbereinigten Umsätze dürften im zweiten Quartal dem Unternehmen zufolge positiv ausfallen, könnten im ersten Halbjahr insgesamt jedoch noch leicht rückläufig sein./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 77,16EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jon Bell
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 89
    Kursziel alt: 89
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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