Dieser Doppel-Schlag trifft Nike und Lululemon zur Unzeit

Konkret modernisiert Nike laut Reuters sein Technologieteam und bündelt wichtige Aufgaben stärker am Philip H. Knight Campus sowie im Nike India Technology Center. Zudem passt der Konzern die Personalausstattung in Beaverton in Oregon, in St. Louis und in Vietnam an. Auch bei Converse werden Fertigungs- und Entwicklungsressourcen näher an Fabrikpartner herangerückt. Die Materialbeschaffung wird stärker in die Lieferkette für Schuhe und Bekleidung integriert.

Nike baut im Rahmen seines Umbauprogramms "Win Now" weltweit 1.400 Stellen ab. In einem Schreiben an die Belegschaft erklärte Chief Supply Chain Officer Venkatesh Alagirisamy, Nike habe "gezielte Maßnahmen ergriffen, um unser Fundament zu stärken, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu schärfen und ein Modell aufzubauen, das auf langfristiges profitables Wachstum ausgelegt ist". Ziel sei ein "reaktionsfähigeres, widerstandsfähigeres, verantwortungsbewussteres und effizienteres Unternehmen".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Seit Jahresbeginn liegt das Papier um die 30 Prozent im Minus.

Der Konzern hatte am 31. März zwar besser als erwartete Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Gleichzeitig warnte Nike aber, dass der Umsatz wegen des laufenden Umbaus bis zum Jahresende weiter sinken dürfte. Im Herbst will das Unternehmen auf einem Investorentag wieder eine Prognose für das Gesamtjahr abgeben.

Druck strahlt auf andere Unternehmen aus

Besonders deutlich zeigte sich das bei Lululemon Athletica. Der Yogabekleidungshersteller ernannte die frühere Nike-Managerin Heidi O’Neill zur neuen Vorstandsvorsitzenden.

Die Börse reagierte enttäuscht. Die Lululemon-Aktie brach am Donnerstag um zweistellig ein.

Viele Investoren verbinden ihre Zeit bei Nike mit schwächerer Nachfrage, Markenmüdigkeit und operativen Fehlern. Genau das sorgte nun für Skepsis bei Lululemon. Auch BNP Paribas zeigte sich kritisch. Analyst Laurent Vasilescu schrieb, Lululemon brauche "einen CEO für den Turnaround und keinen CEO für Wachstum".

Lululemon steht jedoch unabhängig von der Personalie unter Druck. Das Unternehmen kämpft mit Produktrückrufen, mit höherem Wettbewerbsdruck durch Marken wie Alo Yoga und Vuori und mit einem Machtkampf um die Besetzung des Verwaltungsrats.

Fazit

Damit verdichten sich die Probleme bei zwei der bekanntesten Sportartikelhersteller. Nike versucht mit Stellenabbau und Umbau gegenzusteuern. Lululemon setzt auf eine erfahrene Managerin von Nike. Der Markt ist bislang weder vom einen noch vom anderen Schritt überzeugt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



