Berenberg senkt Ziel für Stabilus auf 25 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 17,46 auf Tradegate (24. April 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 424,84 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +45,35 %/+97,67 % bedeutet.