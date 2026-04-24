Commerzbank plant weiteren Stellenabbau

ok, dann hast Du das nicht klar geschrieben, dass Du den Zeitpunkt des Einstiegs über das Bundes-Paket meinst. Ich dachte Du meinst die ohase danach, denn da hat die Unicredit mehrmals zu den angesagten Zeitpunkten die Aktien und die derivate dargelegt. wer richtig gelesen hatte, konnte sogar sehen, dass ein teil der Derivate von Barclays stammten (wenn ich mich recht erinnere,ist aber zu lange her).





und ansonsten: Der unicredit ist ja vorgeworfen worden von der damaligen regierung, dass sie nicht mitgeteilt hätten, dass sie es sind, die auf das Paket bieten, und dementsprechend die Bundesregierung hintergangen hätten. Da hat die UniCredit immer wieder gesagt doch wir waren sogar bei euch. Wir haben Gespräche geführt, und jetzt sage ich mal als offene Frage:

wem kann man da mehr glauben, einer relativ dilettantisch Finanzabteilung der Bundesregierung mit damals einem netten und wie ich auch finde guten Finanzminister, mit teilweise, sehr richtigen Ansätzen, aber in solchen Themen völlig unerfahrenen Finanzminister? und seinem Stab, der auch eher links orientiert ist als Kapitalmarkt-orientiert?

kommt raus, es ist nicht die deutsche bank die da geboten hat sondern italiener? Sorry, aber wie naiv ist denn das, die Deutsche Bank hat immer gesagt, dass sie nicht bieten wird, dass sie nicht interessiert ist, welche andere Deutsche Bank hätte es denn sein können dass das eine Bank aus dem Ausland ist ist doch klar und wie gesagt, ich glaube auch, dass die UniCredit Gespräche geführt hat beziehungsweise zumindest recht deutliche Avancen gemacht hat, dass man an dem Paket interessiert ist. Also nur wenn den Italienern jetzt irgendwelche linken Touren vorzuwerfen, sorry, das passt nicht.

In Summe muss man aber sagen natürlich M & A Geschäft da geht’s ums Business das hat dann auch schon mal ein paar Winkelzüge die muss man beherrschen und da sind halt leider unsere Politiker völlig blank.









im übrigen der Ort von der UniCredit, natürlich pokert links und rechts jede Menge seit über X Monaten. Er will schließlich ein Unternehmen kaufen. Und er ist seinen Aktionären verantwortlich, dass er nicht zu viel zahlt. Und wie man ja lesen konnte, sammelt er weiterhin ein. Und ich gehe auch davon aus, dass das Ganze Geplänkel was gerade stattfindet. Für ihn nur Gelegenheiten sind, weiter einzusammeln. Und das Beste daran ist. Vor ein paar Tagen hat er gesagt, dass er erst mal 7000 Leute entlassen würde, und es gibt wieder den typischen Aufschrei. Was sagt die Frau Urlaub heute um die Übernahme abzuwehren, müssen wir Leute entlassen. Das hat sie im übrigen auch schon vor acht Monaten getan. Da gab’s dann einen großen Sozialplan und die Commerzbank hat jede Menge Leute entlassen, vielleicht sozialverträglich, also Altersteilzeit vor Ruhestand, etc. Sozial Pläne. Keine betriebsbedingten Kündigung.









Also jetzt muss man mal schauen, was Deutschland überhaupt will auf der einen Seite kauft die Lufthansa die ITA eine ehemalige Staatsairline, auf der anderen Seite fabulieren Politiker von einer europäischen Kapitalmarkt Union, und wir werden noch weiter herangezogen, um andere Länder zu finanzieren, dann wenn’s soweit ist und vielleicht eine europäische größere Bank entstehen könnte, da sagen wir dann nein nein das ist National Interesse das geht nicht.





Das passt überhaupt nicht.