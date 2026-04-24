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    Musk

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    Tesla startete Robotaxi-Produktion

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla beginnt Produktion des Robotaxi Cybercab
    • Waymo führt mit Hunderttausenden bezahlten Fahrten
    • Musk vertraut nur Kameras, Experten sind skeptisch
    Musk - Tesla startete Robotaxi-Produktion
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat laut Firmenchef Elon Musk die Produktion des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab gestartet, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll. Musk veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf Produktionslinien zu sehen sind.

    Musk behauptet, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt. Die Zweisitzer würden mit der Zeit den Großteil von Teslas Autoproduktion ausmachen, sagte er zuletzt erneut. Tesla steht bei selbstfahrenden Autos ohne Aufsicht allerdings erst am Anfang.

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    Waymo klare Nummer eins

    Während fahrerlose Wagen der Google -Schwesterfirma Waymo in den USA bereits mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche machen, hat Tesla bisher nur wenige autonome Wagen seines Models Y im Einsatz. Auch Cybercab-Testfahrzeuge waren bisher mit Menschen am Steuer zu sehen.

    Musk verkündet jedoch, dass sein Unternehmen schnell die Führung im Markt übernehmen werde. Ein Grund sind Kostenvorteile: Musk will nur mit Kameras auskommen, ohne die teureren Laser-Radare, auf die Waymo und andere Entwickler setzen. Zahlreiche Experten und Rivalen zweifeln daran, dass Autos lediglich mit Kameras verlässlich genug autonom fahren können./so/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 321,8 auf Tradegate (24. April 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,93 %/+47,63 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Kursentwicklung unter Makroeinfluss (steigendes Öl, schwache Nasdaq, höhere Volatilität) sowie um technische Reaktionszonen (bei ~388–384, 376, 370–374; intraday-Flush bis ~369). Diskutiert werden Liquiditätsflüsse/Algo‑Squeezes, das Earnings-Narrativ zu Robotaxi/Optimus und der Kapazitätszuwachs in Grünheide als fundamentaler Treiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Musk Tesla startete Robotaxi-Produktion Tesla hat laut Firmenchef Elon Musk die Produktion des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab gestartet, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll. Musk veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf …
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