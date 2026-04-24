Musk
Tesla startete Robotaxi-Produktion
- Tesla beginnt Produktion des Robotaxi Cybercab
- Waymo führt mit Hunderttausenden bezahlten Fahrten
- Musk vertraut nur Kameras, Experten sind skeptisch
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat laut Firmenchef Elon Musk die Produktion des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab gestartet, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll. Musk veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf Produktionslinien zu sehen sind.
Musk behauptet, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt. Die Zweisitzer würden mit der Zeit den Großteil von Teslas Autoproduktion ausmachen, sagte er zuletzt erneut. Tesla steht bei selbstfahrenden Autos ohne Aufsicht allerdings erst am Anfang.
Waymo klare Nummer eins
Während fahrerlose Wagen der Google -Schwesterfirma Waymo in den USA bereits mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche machen, hat Tesla bisher nur wenige autonome Wagen seines Models Y im Einsatz. Auch Cybercab-Testfahrzeuge waren bisher mit Menschen am Steuer zu sehen.
Musk verkündet jedoch, dass sein Unternehmen schnell die Führung im Markt übernehmen werde. Ein Grund sind Kostenvorteile: Musk will nur mit Kameras auskommen, ohne die teureren Laser-Radare, auf die Waymo und andere Entwickler setzen. Zahlreiche Experten und Rivalen zweifeln daran, dass Autos lediglich mit Kameras verlässlich genug autonom fahren können./so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 321,8 auf Tradegate (24. April 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,93 %/+47,63 % bedeutet.
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
FSD fährt 2 Sekunden vor dem Zug durch geschlossene Bahnschranke:
WTI sprang intraday bis fast 98 USD, Brent ueber 105 USD. Gleichzeitig Nasdaq schwach, VIX hoeher, Bitcoin unter Druck, Growth-Namen rot. In so einem Umfeld verkaufen Algos zuerst Beta und Story-Aktien. Tesla faellt dann nicht nur wegen Tesla, sondern weil Risiko global reduziert wird.
Wichtig: Trotz des Drucks sehen wir keinen freien Fall. Im Bereich 370 bis 374 kamen mehrfach Reaktionen hinein. Das bedeutet, dort arbeitet Nachfrage. Jede rote Kerze wurde nicht einfach durchgereicht, sondern getestet und gekauft. Das ist der Unterschied zwischen Panik und kontrollierter Rotation.
Was heute gegen Tesla lief:
* steigendes Oel = neue Inflationssorgen
* schwacher Nasdaq = Tech-Druck
* hoehere Volatilitaet = defensivere Positionierung
* Abverkauf in mehreren High-Beta Namen gleichzeitig
Was fuer Tesla weiter relevant bleibt:
Der Earnings Call hat das Narrativ nicht zerstoert. Im Gegenteil. Elon hat den Fokus klar auf Robotaxi, Optimus, AI-Infrastruktur, HW3/HW4-Upgradepfad und langfristige Skalierung gelegt. Der Markt bestraft heute das Makro-Setup, nicht die Vision.
Das ist entscheidend fuer die naechsten Tage:
Wenn Oel abkuehlt und Nasdaq stabilisiert, kann Tesla schnell wieder als Rebound-Kandidat gespielt werden. Wenn Energie weiter explodiert, bleibt Druck auf Growth.
Meine Lesart:
Heute fuehrt Makro den Kurs. Morgen kann wieder Narrativ fuehren.
Kurzfristig bleibt 370/374 eine wichtige Reaktionszone. Oberhalb davon lebt die Erholungschance. Unter weiterem Makrostress wird es erneut getestet.
TSLA: Das war kein Crash. Das war eine
Liquiditaetsoperation.
Was wir heute gesehen haben, war kein zufaelliger Selloff.
Der Bereich 388–384 wurde mehrfach getestet.
Unterhalb lagen Stops. Liquiditaet. Angst.
Dann kam der Move:
* schneller Bruch
* aggressiver Flush bis ~369
* hohes Volumen
* Panic auf X
Das ist kein „Markt hat Angst“.
Das ist der Moment, in dem Maschinen Liquiditaet einsammeln.
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Der entscheidende Punkt war NICHT der Drop.
Der entscheidende Punkt war die Reaktion danach.
Direkt nach dem Flush:
* sofortige Kauefer
* starke gruene Kerzen
* kein Follow-through nach unten
Das ist das Signal.
Wenn Preis nach Panik nicht weiter faellt, stimmt oft etwas nicht mit der bearischen Story.
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Jetzt passiert das Entscheidende:
Der Markt baut einen Rebound:
* 369 → 376 → 378
* Shorts geraten unter Druck
* Liquiditaet wird nach oben gesucht
Das ist klassischer Intraday Squeeze.
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Worauf ich jetzt schaue:
Bullisch:
* 376 haelt
* Break ueber 380
* Fortsetzung Richtung 382–384
Neutral:
* Range zwischen 374–378
* Markt baut Balance
Baerisch:
* Verlust 376
* Rueckfall unter 372
* erneuter Test 369
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Die eigentliche Edge liegt nicht im Crash.
Die Edge liegt in der Reaktion auf den Crash.
Wenn Angst kommt und Preis sofort kaempft,
dann sind grosse Spieler aktiv.
Wenn Angst kommt und alles weiter faellt,
dann ist es echter Druck.
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Fazit
Wir handeln nicht rote Kerzen.
Wir handeln, wie der Markt auf Angst reagiert.
Und heute hat TSLA gezeigt:
unten wurde gekauft.