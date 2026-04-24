AKTIE IM FOKUS 2
SAP mit Kurssprung - Anleger honorieren gute Zahlen
- SAP übertrifft Erwartungen, Aktie steigt zeitweise 7%
- Clouderlöse steigen 19% und bereinigtes Ergebnis +17%
- KI treibt Wachstum, Management warnt vor Abschwächung
(Neu: Kursentwicklung Xetra-Handel, weitere Kommentare)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat die Anleger am Freitag mit überraschend guten Quartalszahlen wieder in Kauflaune versetzt. Die Aktien des bisher schwächsten Dax-Wertes im laufenden Jahr erholten sich am Vormittag zeitweise um mehr als 7 Prozent. Zuletzt notierten sie 5,8 Prozent im Plus bei 148,80 Euro. Damit liegen die Papiere der Walldorfer 2026 aber immer noch gut 28 Prozent im Minus.
Insgesamt wuchs der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro. Treiber waren die Erlöse mit Cloudsoftware, die um 19 Prozent stiegen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis wuchs um 17 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,9 Milliarden Euro, ein Anstieg um 8 Prozent. Die Kennziffern übertrafen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
Konzernchef Christian Klein nannte als besonderen Erfolgstreiber die Dynamik rund um Künstliche Intelligenz (KI) bei den Unternehmenskunden. "Wir wachsen deutlich schneller als der Markt, bauen
unsere Marktanteile weiter aus und sehen, wie Kunden zunehmend weitere Lösungen aus unserer Suite sowie verstärkt unsere KI-Angebote nutzen." Allerdings machte das Management im Quartalsbericht
deutlich, dass die positive Entwicklung vom Jahresbeginn nicht ohne Weiteres anhalten dürfte. So werde sich das Wachstum der Clouderlöse im zweiten Quartal voraussichtlich abschwächen.
Die meisten Experten sahen in ihren ersten Reaktionen vor allem den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) als positive Überraschung. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen, vermutet Sven Merkt von der britischen Investmentbank Barclays.
Johannes Schaller von Deutsche Bank Research sprach von einem "Quartal der Erleichterung". Der Jahresauftakt sei besser als befürchtet gewesen. Alle Augen richteten sich nun auf die Anwenderkonferenz "Sapphire" Mitte Mai.
Analysten wie Toby Ogg von JPMorgan und Charles Brennan von Jefferies machten anlässlich der positiven Überraschung aber auch die jüngsten Aussagen von Konzernchef Christian Klein in der "Financial Times" zum Thema. Angesichts nahezu unveränderter Jahresziele dürften sich viele Anleger darüber wundern, ob es notwendig gewesen sei, die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel zu vergleichen und die Investoren auf kurzfristige Belastungen zugunsten langfristiger Erfolge einzustellen, kommentierte Brennan. Unter dem Strich dürfte der Quartalsbericht aber helfen, verlorenen Boden gutzumachen, glaubte der Jefferies-Experte./edh/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,59 % und einem Kurs von 148,6 auf Tradegate (24. April 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 182,68 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +17,78 %/+74,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wahnsinn was hier so geschrieben wird. Der eine denkt marketmaker sind shorties, der andere wirft ein KGV von 25 in den Raum, da müsste die Aktie bei 200 stehen und dass der nachbörsliche USA Kurs bei den jetzt neuen Handelszeiten auf Gettex und LS zumindest bis 23 Uhr bereits eingepreist ist, wirkt auch überraschend.
Wichtige Kennzahlen des Q1 2026 im Überblick:
Cloud-Erlöse: Anstieg um 19 % (währungsbereinigt +27 %).
Cloud ERP Suite: Besonders starkes Plus von 23 % (währungsbereinigt +30 %).
Gesamtumsatz: Zuwachs um 6 % (währungsbereinigt +12 %).
Operatives Ergebnis (Non-IFRS): Steigerung um 17 % (währungsbereinigt +24 %).
Current Cloud Backlog: Liegt nun bei 21,9 Mrd. € (+20 % zum Vorjahr).
PR Newswire
PR Newswire
Zusammenfassung und Ausblick:
KI-Integration: SAP gab an, dass die Ergebnisse durch eine starke Nachfrage nach Business AI gestützt wurden.
Einmaleffekte: Der Cashflow wurde durch eine Zahlung von 408 Mio. € im Rahmen eines Rechtsstreits mit Teradata belastet.
Aktienrückkauf: Das im Januar angekündigte Programm über 10 Mrd. € läuft; die erste Tranche (ca. 2,6 Mrd. €) wurde am 1. April abgeschlossen.
Jahresprognose 2026: SAP bestätigte das Ziel, die Cloud-Erlöse auf 25,8 bis 26,2 Mrd. € zu steigern.
Die meisten Analysten wissen weder bei ERP noch bei KI wovon sie reden. Hauptsache die Hammelherde in die ein oder andere Richtung scheuchen.