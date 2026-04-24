SAP mit Kurssprung - Anleger honorieren gute Zahlen

Insgesamt wuchs der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro. Treiber waren die Erlöse mit Cloudsoftware, die um 19 Prozent stiegen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis wuchs um 17 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,9 Milliarden Euro, ein Anstieg um 8 Prozent. Die Kennziffern übertrafen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat die Anleger am Freitag mit überraschend guten Quartalszahlen wieder in Kauflaune versetzt. Die Aktien des bisher schwächsten Dax-Wertes im laufenden Jahr erholten sich am Vormittag zeitweise um mehr als 7 Prozent. Zuletzt notierten sie 5,8 Prozent im Plus bei 148,80 Euro. Damit liegen die Papiere der Walldorfer 2026 aber immer noch gut 28 Prozent im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Konzernchef Christian Klein nannte als besonderen Erfolgstreiber die Dynamik rund um Künstliche Intelligenz (KI) bei den Unternehmenskunden. "Wir wachsen deutlich schneller als der Markt, bauen unsere Marktanteile weiter aus und sehen, wie Kunden zunehmend weitere Lösungen aus unserer Suite sowie verstärkt unsere KI-Angebote nutzen." Allerdings machte das Management im Quartalsbericht deutlich, dass die positive Entwicklung vom Jahresbeginn nicht ohne Weiteres anhalten dürfte. So werde sich das Wachstum der Clouderlöse im zweiten Quartal voraussichtlich abschwächen.

Die meisten Experten sahen in ihren ersten Reaktionen vor allem den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) als positive Überraschung. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen, vermutet Sven Merkt von der britischen Investmentbank Barclays.

Johannes Schaller von Deutsche Bank Research sprach von einem "Quartal der Erleichterung". Der Jahresauftakt sei besser als befürchtet gewesen. Alle Augen richteten sich nun auf die Anwenderkonferenz "Sapphire" Mitte Mai.

Analysten wie Toby Ogg von JPMorgan und Charles Brennan von Jefferies machten anlässlich der positiven Überraschung aber auch die jüngsten Aussagen von Konzernchef Christian Klein in der "Financial Times" zum Thema. Angesichts nahezu unveränderter Jahresziele dürften sich viele Anleger darüber wundern, ob es notwendig gewesen sei, die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel zu vergleichen und die Investoren auf kurzfristige Belastungen zugunsten langfristiger Erfolge einzustellen, kommentierte Brennan. Unter dem Strich dürfte der Quartalsbericht aber helfen, verlorenen Boden gutzumachen, glaubte der Jefferies-Experte./edh/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,59 % und einem Kurs von 148,6 auf Tradegate (24. April 2026, 11:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 182,68 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +17,78 %/+74,99 % bedeutet.



