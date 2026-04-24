Irans Außenminister telefoniert mit pakistanischen Vermittlern

Anndreass0802 schrieb 18.04.26, 10:58

Hormus ist wieder dicht, war ja schon fast zu erwarten. So wird das wohl auch künftig weitergehen. Bei den kleinsten politischen Unstimmigkeiten mit den USA, den Golfstaaten oder mit wem auch lmmer, soweit er auf das Öl angewiesen ist (sorry, konnte ich nicht korrekt gendern) wird der Iran mit Attacken auf Tankern drohen, die da durchfahren wollen. Das reicht schon und Iran wird die dominierende Machr am Golf werden... . Der Ölpreis wird ob mit ohne Friedensabkommen wohl dauerhaft über mindestens 90 Dollar, eher 100, bleiben, auch wenn die Öl-Futures etwas anderes einpreisen.Das Friedensabkommen wird wahrscheinlich nicht das Papier wert sein, auf dem es steht. Da kann mir keiner erzählen, dass das in den Kursen eingepreist ist. Die Aktienmärkte sind jedenfalls m. E. jetzt schon überbewertet.. Irgendwann wird das auch die Börse realisieren müssen, die immer noch davon auszugehen scheint, dass alles so wird wie vor dem Krieg. Wenn man den Baron von Münchhausen, Donald Trump, reden hört, hat der Iran ja praktisch kaputuliert und hat ja auch zugesichert, die Strasse von Hormus nie wieder zu blockieren. Erschreckend, dass diese Märchen immer noch noch geglaubt werden. Na ja, Donald Trump verhandelt nur mit einem und der heisst Donald Trump.